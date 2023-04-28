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29 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
2 мин
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29 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 29 апреля / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 29 апреля, в православном календаре день памяти святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Эти три сестры жили в III-IV веках в окрестностях Аквилеи в Италии. Рано остались сиротами и вели простую, тихую, благочестивую жизнь. Всем поклонникам сестры отказывали. О недоступности женщин узнал император. Он приказал ехать с ним в Македонию, чтобы выбрать там для себя женихов.

Но девушки стояли на своем, что не хотят выходить замуж, а останутся невестами Христа на всю жизнь. Местный правитель даже решил выдать их замуж силой, но вдруг остался ума. Тогда сестер решили казнить. Двое старших умерли на костре, а младшую отдали в публичный дом, где ее застрелил охранник при попытке скрыться.

Приметы 29 апреля

Народные приметы 29 апреля / © Pexels
Народные приметы 29 апреля / Фото: Pexels
  • Погодный день указывает на хорошую погоду в мае.
  • Идет сильный дождь – летом ждите на жару.
  • Прохладная и ветреная погода на такое же лето.

Что завтра нельзя делать

Не стоит в этот день употреблять алкогольные напитки, веселиться, петь или танцевать. Нельзя также ругаться, злословить, ссориться, оскорблять других. Не берите ничего взаймы — ни вещи, ни деньги.

Что можно делать завтра

Можете в этот день помолиться, пойти в церковь. Если молодожены поженились в период между осенью и весной, то их принято было приветствовать. А крестьяне уже начинали сажать рассаду капусты и огурцов.

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Дата публикации
Просмотры
605
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