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3D-крашанки: простой способ, чтобы интересно покрасить яйца на Пасху

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
2 мин
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3D-крашанки: простой способ, чтобы интересно покрасить яйца на Пасху

Как сделать 3D-окраску яиц к Пасхе? / Фото: Pexels

Если вы хотите интересно покрасить яйца на Пасху, следует обратить внимание на уникальную технику 3D-покраски. Что нужно сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего, перед отваркой яйца нужно вытащить из холодильника и продержать при комнатной температуре несколько часов. Тогда скорлупа не потрескается и вы получите отличный узор. А рецептом уникальной 3D-краски яиц на Пасху поделились в телеграмм-канале "Смаколики. Кулинарные рецепты видео".

Что нужно сделать, чтобы получить 3D-крашанки? Вот простая пошаговая инструкция :

  • возьмите луковую шелуху мелко измельчите в блендере;
  • несколько листов бумаги нарежьте небольшими квадратиками и тщательно перемешайте с шелухой;
  • заранее отваренные яйца вмакнуть в уксус, затем обвалить в смеси из бумаги и шелухи;
  • каждое яйцо завернуть в марлю, замотать нитью, чтобы не развязалось;
  • остатки смеси из шелухи лука и бумаги выложить на дно кастрюли, сверху яйца;
  • залить водой;
  • добавить 80 г каркаде, 1 столовую ложку соли и 50 г уксуса, все перемешать.

Варить яйца в такой натуральной краске 10 минут, а затем настаивать еще примерно 40 минут, чтобы получить яркий и уникальный узор. Затем выложить яйца в марле на 2 минуты в холодную воду. Все снять и наслаждаться результатом.

Такие интересные пасхальные яйца на Пасху удивят ваших родных и гостей, а еще станут настоящим украшением праздничного стола.

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142
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