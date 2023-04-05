3D-крашанки: простой способ, чтобы интересно покрасить яйца на Пасху

Если вы хотите интересно покрасить яйца на Пасху, следует обратить внимание на уникальную технику 3D-покраски. Что нужно сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего, перед отваркой яйца нужно вытащить из холодильника и продержать при комнатной температуре несколько часов. Тогда скорлупа не потрескается и вы получите отличный узор. А рецептом уникальной 3D-краски яиц на Пасху поделились в телеграмм-канале "Смаколики. Кулинарные рецепты видео".

Что нужно сделать, чтобы получить 3D-крашанки? Вот простая пошаговая инструкция :

возьмите луковую шелуху мелко измельчите в блендере;

несколько листов бумаги нарежьте небольшими квадратиками и тщательно перемешайте с шелухой;

заранее отваренные яйца вмакнуть в уксус, затем обвалить в смеси из бумаги и шелухи;

каждое яйцо завернуть в марлю, замотать нитью, чтобы не развязалось;

остатки смеси из шелухи лука и бумаги выложить на дно кастрюли, сверху яйца;

залить водой;

добавить 80 г каркаде, 1 столовую ложку соли и 50 г уксуса, все перемешать.

Варить яйца в такой натуральной краске 10 минут, а затем настаивать еще примерно 40 минут, чтобы получить яркий и уникальный узор. Затем выложить яйца в марле на 2 минуты в холодную воду. Все снять и наслаждаться результатом.

Такие интересные пасхальные яйца на Пасху удивят ваших родных и гостей, а еще станут настоящим украшением праздничного стола.

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