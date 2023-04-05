3D-крашанки: простий спосіб, щоб цікаво пофарбувати яйця на Великдень

Якщо ви хочете цікаво пофарбувати яйця на Великдень, варто звернути увагу на унікальну техніку 3D-фарбування. Що потрібно зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, перед відварюванням яйця потрібно витягнути з холодильника і протримати за кімнатної температури кілька годин. Тоді шкаралупа не потріскається і ви отримаєте чудовий візерунок. А рецептом унікального 3D-фарбування яєць на Великдень поділилися в телеграм-каналі "Смаколики. Кулінарні рецепти відео".

Що потрібно зробити, щоб отримати 3D-крашанки? Ось проста покрокова інструкція:

візьміть лушпиння цибулі мілко подрібніть в блендері;

кілька аркушів паперу наріжте невеликими квадратиками і ретельно перемішати з лушпинням;

зарання відварені яйця вмакнути у оцет, потім обвалити в суміші з паперу і лушпиння;

кожне яйце загорнути в марлю, замотати ниткою, щоб не розв'язалося;

залишки суміші з лушпиння цибулі і паперу викласти на дно каструлі, зверху яйця;

залити водою;

додати 80 г каркаде, 1 столову ложку солі і 50 грам оцету, все перемішати.

Варити яйця в такій натуральній фарбі 10 хвилин, а потім ще настоювати приблизно 40 хвилин, щоб отримати яскравий і унікальний візерунок. Потім викласти яйця в марлі на 2 хвилини у холодну воду. Все зняти і насолоджуватися результатом.

Такі цікаві крашанки на Великдень здивують ваших рідних та гостей, а ще стануть справжньою прикрасою святкового столу.

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