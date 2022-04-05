5 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

5 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

5 апреля 2022 года – вторник. 41-й день войны России против Украины. 95-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

5 апреля – День первой украинской конституции. Она была ухоронена на собрании казачества возле городка Тягина на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Полное название этого документа — «Договор и Установление прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа Малороссийского между Светлейшим гетманом Филиппом Орликом и между Генеральной старшиной, полковниками, а также названным Военным Запорожским, по древнему обычаю и по военным правилам. и скреплены ярчайшим гетманом торжественной присягой”.

Ежегодно 5 апреля – Международный день нравственности (англ. International Day of Conscience). 25 июля 2019 Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена эта памятная дата. ООН призывает в рамках празднования Международного дня нравственности все государства, международные и региональные организации, структуры гражданского общества укреплять культуру мира "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями и другими соответствующими соображениями или своими местными, национальными или региональными обычаями..." .

Также 5 апреля – Международный День супа. Праздничная дата появилась несколько лет тому назад. Мероприятия по традиции включают популяризацию супа как вкусного и полезного для здоровья блюда.

5 апреля – какой сегодня церковный праздник

5 апреля - день памяти Святого Никона / commons.wikimedia.org

5 апреля в православном календаре – день памяти Святого Никона. Преподобномученик Никон родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мать – христианкой.

Никон служил воином и отличался необычайной храбростью и силой. Однажды Никон со своим отрядом был оцеплен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери и осенил себя крестным знамением, помолился Богу, обещая в случае спасения креститься. Он избежал неизбежной смерти и, вернувшись домой, по благословению матери, отправился на поиски священника, что было нелегким делом во времена гонений. На корабле святой Никон добрался до острова Хиос, там сошел на высокую гору и 8 дней пребывал в посте и молитве. Ему явился Ангел Божий, указавший Никону путь.

Святой Никон отправился на гору Ганос, где скрывалось много монахов, возглавляемых Феодосием, епископом Кизическим. От епископа святой Никон принял таинство Крещения и Ангельский образ Схимонах.

Народные традиции

В Никонов день высаживали яблони, рябину, красную и черную смородину. Также в этот день было принято убирать дома и во дворе. Вытряхивали кровати, убирали мусор, меняли солому в матрасах.

Главной традицией этого дня является генеральная уборка дома. Весь залежавшийся хлам, старые и поломанные вещи необходимо выбросить. Наши предки верили, что вместе с ними можно избавить дом от нечистой силы и всяческих бед. После уборки было принято отправляться в баню, париться и пить мятный чай, верили, что здоровье он на целый год добавит.

Сегодня пекли печенье для птиц. Одно печенье хозяйка оставляла себе. Надо было взять стакан с водой, на печенье начитать заказ, а потом съесть его и запросить водой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 апреля

Каковы сегодня именины: Иннокентий, Клавдий, Дарья, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Одарка, Ирина, Екатерина, София, Теодор и Томаш.

5 апреля родились:

1588 год – английский философ Томас Гоббс;

1827 год – британский хирург, ввел в медицинскую практику антисептики Джозеф Листер;

1975 год – украинский хоккеист Сергей Климентьев.

Что нельзя делать 5 апреля

В этот день нельзя начинать серьезные дела, потому что успеха не будет.

Сегодня не желательно шить, вязать и прясть.

В этот день лучше не заключать соглашения и не подписывать новые договоры.

Желательно не злоупотреблять крепким алкоголем.

Следует воздержаться от конфликтов, оскорблений и длительных поездок.

Что можно делать 5 апреля

Рекомендуется заниматься генеральной уборкой.

Сегодня сажают яблони, рябину, красную и черную смородину.

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здорова в течение года.

Памятные события 5 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 5 апреля:

56 год до н.е. — в Луке проходит торжественная встреча триумвиров Гая Юлия Цезаря, Марка Лициния Красса и Гнея Помпея (Первый триумвират).

1340 год – арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе.

1398 год – немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд.

1453 год – османский султан Мехмед II начал осаду Константинополя, захватившего в конце мая.

1614 год год – в Королевстве Англия начинает заседать "тухлый парламент" (англ. Addled Parliament), который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектов.

1710 год – в османском городе Бендеры заключен договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Сам документ получил название "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского", а позже историки назвали его Бендерской конституцией или Конституцией Филиппа Орлика (по имени гетмана, заключавшего документ).

1722 год – голландский мореплаватель Якоб Роггевен открыл остров Пасхи.

1792 год – Джордж Вашингтон впервые в истории США применял президентское вето.

1793 год – Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба.

1815 год – началось извержение вулкана Тамборо (Тамбора) на острове Сумбава (ныне Индонезия). Продолжилось до 12 апреля, повлекло гибель почти 4900 человек и знаменитый "год без лета" (по приблизительным подсчетам, вулкан выбросил из себя 1,7 млн ​​тонн обломков и пепла).

1818 год – около Сантьяго (Чили) южноамериканские войска под руководством Хосе де Сан-Мартина разбили испанскую армию.

1843 год – Гонконг объявлен владением Британии.

1913 год – Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", которая дала начало квантовой теории.

1941 год – британские войска вступили в Аддис-Абебу, столицу оккупированной фашистской Италией Абисинии.

1956 год – американские химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди - осуществили полный синтез морфина.

1961 год – президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.

1989 год - правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения "Солидарность".

1992 год – во время Боснийской войны началась осада Сараево – самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом.

2005 год – Аскар Акаев слагает с себя полномочия президента Киргизии.

2017 год – в Германии в составе Бундесвера основан новый род войск – кибервойска, 13 тысяч 500 служащих.

Народные приметы на 5 апреля