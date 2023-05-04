5 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 5 мая, в православном календаре день памяти преподобного Теодора. Родился он в Галатийском городе Сикея. В возрасте 6 лет получил пророчество, когда к нему явился святой Георгий. Он сказал, что Господь хочет привлечь мальчика к себе, но это не означало смерть, а лишь духовное просвещение.

Будучи юношей, Теодор много молился, постился, а в возрасте 14 лет даже уединился в пещере, чтобы там подвизаться. Чуть позже отшельниковая жизнь ему надоела, поэтому он ушел в настоятели монастыря, а впоследствии даже стал епископом. В сане епископа пробыл 10 лет, а затем снова уединился. За благочестивую жизнь получил от Бога дар чудотворения.

Церковный праздник 5 мая – день памяти преподобного Виталия

Он был благочестивым святым, прожившим в монастыре 60 лет. Потом приехал он в Александрию, где хотел спасти падших женщин. Там Виталий приходил в дома, где такие женщины жили, давал им деньги, но просил уберечься от греха и молился о них по ночам.

Преподобный добился успеха — многие падшие женщины оставили греховное дело и вышли замуж или стали монахинями. Хотя многие люди над ним смеялись и считали его дело пустой тратой времени. Но святой совершил еще много чудес и умер во время молитвы в летах.

Приметы 5 мая

Народные приметы 5 мая / Фото: Pexels

Громко поет кукушка, можно ждать тепло в ближайшие дни.

Идет гроза – будет хороший урожай.

Стая птиц в небе до добрых вестей.

Что завтра нельзя делать

В эту дату среди наших предков был запрет ходить в безлюдные места или в лес. Считалось, что там развлекается нечисть. Особенно опасны такие прогулки для беременных. Девушки, ожидавшие ребенка, обязательно пекли пироги с мясом, чтобы беременность легко прошла.

Что можно делать завтра

Люди активно начинали высаживать лук, а также готовили из него блюда. Сны против 5 мая считались вещими, потому важно запомнить, что вам приснилось.

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