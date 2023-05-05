Астрологический прогноз на 5 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам человеческой натуры – злобе, зависти, жадности, ненависти: ни одно из них не останется безнаказанным.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, шоколадный

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от мяса и грибов нужно отказаться, заменив их нежирной рыбой.

Стрижка дня: от стрижки, как и любых других манипуляций с волосами, лучше отказаться.

Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – очищать окружающее пространство силой воды, огня или ладана.

Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают вещими, но символы, которыми они будут оперировать, необходимо тщательно расшифровать.

Табу дня: желательно ограничить общение с окружающими людьми, особенно теми, кто обладает репутацией токсичных.

Цитата дня: "Жизнь, наделенная смыслом, не спрашивает о нем" (немецкий философ Теодор Адорно).

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