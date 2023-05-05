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Астрологический прогноз на 5 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам человеческой натуры – злобе, зависти, жадности, ненависти: ни одно из них не останется безнаказанным. 

Символ дня: бабочка. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, шоколадный 

Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, от мяса и грибов нужно отказаться, заменив их нежирной рыбой. 

Стрижка дня: от стрижки, как и любых других манипуляций с волосами, лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – очищать окружающее пространство силой воды, огня или ладана. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают вещими, но символы, которыми они будут оперировать, необходимо тщательно расшифровать. 

Табу дня: желательно ограничить общение с окружающими людьми, особенно теми, кто обладает репутацией токсичных.

Цитата дня: "Жизнь, наделенная смыслом, не спрашивает о нем" (немецкий философ Теодор Адорно). 

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Дата публикации
Просмотры
256
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