Астрологический прогноз на 5 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя давать волю негативным качествам человеческой натуры – злобе, зависти, жадности, ненависти: ни одно из них не останется безнаказанным.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, шоколадный
Счастливые камни дня: изумруд, чароит, турмалин, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови стоит отказаться от любых хирургических операций, включая маникюр и педикюр.
Питание дня: питание должно быть умеренным, от мяса и грибов нужно отказаться, заменив их нежирной рыбой.
Стрижка дня: от стрижки, как и любых других манипуляций с волосами, лучше отказаться.
Дачные работы дня: день неблагоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – очищать окружающее пространство силой воды, огня или ладана.
Сны дня: сновидения нынешней ночи часто бывают вещими, но символы, которыми они будут оперировать, необходимо тщательно расшифровать.
Табу дня: желательно ограничить общение с окружающими людьми, особенно теми, кто обладает репутацией токсичных.
Цитата дня: "Жизнь, наделенная смыслом, не спрашивает о нем" (немецкий философ Теодор Адорно).
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