8 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Всемирный день океанов.

Какой сегодня день

8 июня — Всемирный день океанов.

Всемирный день океанов

8 июня 1992 на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по инициативе Канады было принято решение о проведении Дня океанов. 5 декабря 2008 года в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 8 июня было официально признано как Всемирный день океанов.

Его цель — напомнить людям о проблемах и сохранения биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильной экологической ситуации в океанах.

Океаны занимают три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и является неотъемлемой частью процесса устойчивого развития.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

8 июня — апостолов от 70 Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового.

Апостолы от 70 Карп и Алфей

Святой апостол Карп (из числа 70) — ученик и спутник апостола Павла. Он ходил с проповедью Евангелия на остров Крит. Здесь его посетил святой Дионисий Ареопагит. В своих воспоминаниях Дионисий рассказывает о чудесном видении апостола Карпа. Святой апостол Карп умер мирно в Берии (по другим источникам он принял мученическую кончину во времена гонения императора Нерона).

Святой апостол Алфей (из числа 70) происходил из галилейского города Капернаум и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Святые мученики Аверкий и Елена, по преданию, были детьми святого апостола Алфея. За исповедание веры в Иисуса Христа святой Аверкий был привязан нагим среди пасеки и умер мученической смертью от укусов пчел. Сестра его, святая Елена, была избита камнями.

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День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день в народе чествовали Апостола Карпа. В этот день в дом принято было приглашать печника. Мастер осматривал печь и при необходимости ее ремонтировал, а затем хозяева угощали его караваем. Один кусок каравая обязательно клали за печь, чтобы покормить домового, ведь его побеспокоили во время ремонта.

В этот день горшки и миски выставляли под цветущие кусты шиповника, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды.

Приметы:

Лягушки громко квакают, стоит ждать дождей в ближайшее время.

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.

Много комаров — к теплым, но дождливых дней. Многие сверчков — к засухе.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя подметать пол после захода солнца, потому что в семье будут болеть.

Не стоит отправляться в поездку, менять работу или квартиру. День принесет много неожиданностей, в основном неприятных.

Нельзя конфликтовать.

Также лучше воздержаться от крупных покупок.

Что произошло в этот день

1668 — Петра Дорошенко избран гетманом Украины.

1815 — Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского.

1824 — канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти.

1869 — американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос.

1915 — Казимир Малевич создал свой первый "Черный квадрат" (всего известны 4 авторские варианты).

1918 — провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

1919 — в ходе Чертковского офензиви, Украинская Галицкая армия получила Чертков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км.

1928 — осуществлен первый авиационный перелет из США в Австралию.

1934 — в СССР принят закон "об измене родине", предусматривающий коллективную ответственность членов семьи.

1947 — впервые открытое судоходство по всему Днепру.

1949 — вышел в свет роман Джорджа Оруэлла "1984".

1965 — американские компании "фритты-Лей" и "Пепси-Кола" слились, образовав компанию "PepsiCo".

1989 — во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28.

1993 — началась всеукраинская забастовка шахтеров.

1999 — впервые в Украине стала доступной программа международного бакалавриата. Обучение по этой программе предложила своим ученикам Печерская международная школа в Киеве.

Кто родился в этот день

1810 — Роберт Шуман, немецкий композитор (ум. 1856).

1837 — Иван Крамской, русский художник-передвижник украинского происхождения, мастер жанровой и портретной живописи, теоретик изобразительного искусства.

1858 — Рогоза Александр Францевич, украинский военный деятель. Военный министр Украинского государства в 1918, расстрелян большевистским ЧК.

1892 — Николай Поликарпов, советский авиаконструктор, разработчик и соразработчик более 80 летательных аппаратов различных типов, в том числе По-2, И-15, И-16 И-180 и др.

1893 — Марко Кирнарский, украинский советский художник-график, ученик Г. И. Нарбута.

1920 — Иван Кожедуб, украинский пилот-ас.

Фото: volyn.com.ua

1926 — Ирина Сеник, украинская поэтесса, диссидент.

1955 — Тим Бернерс-Ли, изобретатель интернета.

1989 — Ольга Жовнир, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка

1997 — Елена Остапенко, латвийская теннисистка украинского происхождения.

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