9 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День друзей.

Какой сегодня день

9 июня — Международный неофициальный день друзей, Международный день аккредитации, Всемирный день памяти домашних животных, Международный день архивов или Праздник архивариуса, День Дональда Дака.

Международный день друзей

9 июня празднуют Международный день друзей. Праздник стал очень популярным, хотя он и неофициальное.

Впервые День друзей начали праздновать в США в 1935 году, когда американский Конгресс решил назначить первое воскресенье августа Национальным днем дружбы. Позже эту дату перенесли на 9 июня. В 1958 году ООН тоже решила ввести День друзей, однако, с датой празднования так и не определилась. Поэтому неофициальной датой этого праздника по всему миру стало 9 июня.

В этот день поздравляют близких людей и друзей, которые всегда поддержат и не оставят в беде.

День Дональда Дака

Официально день рождения Дональда — 9 июня 1934 года, день, когда вышла короткометражка "Маленькая умная курочка", в которой впервые появился белый селезень с желтыми лапами и желтым клювом. Несмотря на постоянное возмущенное кряканье, которое разбирают только близкие, Дональд Дак остается добрым и милым героем.

Считается, что на образ Дональда Дака Уолта Диснея вдохновила детская песня в исполнении американского актера Кларенса Нэша, у которого был специфический "утиный" голос. Именно Нэш будет озвучивать этого персонажа в течение 50 лет.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван Анастасия, Людмила, Диана.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В этот день запрещали женщинам и девушкам болтать друг с другом — это, по приметам, обещало большую беду.

В этот день не мели в доме, чтобы не вымести домового, а за грубую ему бросали несколько монет, чтобы в будущем получить хорошую прибыль.

Приметы:

Лес шумит в безветренную погоду — к дождю.

На восходе солнца очень душно — будет дождь ближайшее время

Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — на следующий день будет ясная погода

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из дома вымести.

Что нельзя делать в этот день

Сон с 8 на 9 июня не пустой. Он вам что-то предсказывает. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

В этот день нельзя никому завидовать и ссориться.

Нельзя подметать дом.

Что произошло в этот день

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1866 — метеорит "Княгиня" — упал на Закарпатье

1801 — в Российской империи запрещена публикация в прессе объявлений о продаже крепостных без земли.

1822 — в США запатентована искусственная челюсть.

1847 — русский император Николай I подписал приговор, по которому художник и поэт Тарас Шевченко отдавался в солдаты.

1889 — на месте сожжения Джордано Бруно в Риме открыт его памятник.

1934 — на экранах впервые появился герой мультфильмов утенок Дональд Дак.

1984 — в Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена приняли утенок Дональда Дака.

1988 — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд — 6,05 м.

1994 — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолы (бывший Целиноград, ныне Нур-Султан).

1995 — в Сочи президенты России и Украины подписали договор о разделе Черноморского флота.

Кто родился в этот день

1781 — Джордж Стефенсон, английский изобретатель паровоза, строитель первой в мире железной дороги.

1878 — Иван Марьяненко (Петлишенко), украинский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР.

1951 — Держинская Ксения Георгиевна, оперная певица, двоюродная сестра композитора Николая Вилинского и музыковеда Александра Оссовского.

1963 — Джонни Депп, американский актер.

Getty Images

1981 — Натали Портман, актриса.

1983 — Сергей Василюк, фронтмен и основатель группы "Тень Солнца".

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