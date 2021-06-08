Три знака, к которым сегодня может прилететь бумеранг

День, когда многие на собственном опыте смогут убедиться в справедливости пословицы "что посеешь, то и пожнешь". Поступки, совершенные в недавнем – а, возможно, и далеком – прошлом, получат свое продолжение, а уж каким оно будет – позитивным или негативным, – зависит только от их характера: за добро придет добро, а за зло – зло.

Сегодня, 8 июня, бумеранг из прошлого смогут получить все знаки Зодиака, но трем из них воздастся по заслугам обязательно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как один из самых добрых знаков Зодиака, часто оказывают помощь окружающим их людям – причем как знакомым, так и не очень. Справедливости ради надо сказать, что их далеко не всегда за это благодарят – чаще всего облагодетельствованные представителями знака люди воспринимают их доброту как нечто само собой разумеющееся. Но в данном случае все произойдет с точностью до наоборот: Раки вполне могут ожидать благодарности за сделанное когда-то – скорее всего, довольно давно – дело, о котором они к этому времени могли уже и забыть.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не очень часто занимаются благодеяниями – они гораздо больше любят получать, а не отдавать. Поэтому характер сегодняшнего бумеранга, который они рискуют получить, будет напрямую зависеть от того, что и кому они сделали или – и это тоже весьма вероятно – не сделали. В первом случае можно ждать приятных сюрпризов, во втором – не очень. Отказав кому в поддержке – неважно, материальной или моральной, – представители знака рискуют оказаться в таком же положении: никто не придет им на помощь, хотя они будут очень в ней нуждаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам придется вспомнить, кого и почему они обидели, потому что к нынешнему времени они, скорее всего, уже и позабудут об этом – бумеранг не всегда прилетает сразу, зачастую он – вот как сейчас – запаздывает. Тем неприятнее для представителей знака будет его получить именно в этом время, когда они чувствуют себя спокойно и уверенно. Впрочем, случившееся можно рассматривать не только с негативной, но и с позитивной стороны: возможно, этот случай научит Козерогов ценить находящихся рядом людей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку