80% пар можно помочь: как и где бесплатно лечить бесплодие в Украине

За время войны, по данным электронной системы здоровья, забеременели более 69 тысяч женщин, тогда как в прошлом году было свыше 146 тысяч – вдвое больше за такой период. В то же время клиники искусственного оплодотворения говорят об увеличении количества приходящих за ребенком к ним и предлагают бесплатные Е-Ка-Зе-программы для военных.

Столкнувшаяся с проблемой бесплодия семья украинского военного рассказала ТСН, как они попытались ее решить благодаря государственной программе по искусственному оплодотворению.

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Супругам Лугиных из Винницы сейчас 7 лет. Началось все с того, что Алексей — курсант военного вуза, пришел к Елене — юной парикмахерше стричься. И уже через пару месяцев она переехала жить к нему в общежитие. Впоследствии молодые люди обручились. Муж поехал служить в зону ООС, жена — ждала его дома. Однако семья признает, наибольшим испытанием для них стал страшный для мечтающей о детях семьи диагноз — бесплодие.

"Я попала с воспалением в больницу. Там говорили о диагнозе бесплодие. Я когда смотрю в глаза мужа, когда он говорит о детях, сами понимаете, то, конечно, мучает боль, что это я", — рассказывает женщина.

6 декабря в День ВСУ, за пару месяцев до полномасштабной войны, у семьи случилось чудо – положительный тест на естественную беременность. Они уже выбирали имена, но в феврале Елена с болями внизу живота попадает в больницу и теряет ребенка.

От медиков они слышат – единственный вариант стать родителями – искусственное оплодотворение. На дорогостоящую процедуру семья начинает откладывать, но 24 февраля все изменило. Муж собрал вещи и отправился на фронт, так что свою мечту о ребенке семья Лугиных тогда отложила.

"Я понимала что у него ответственная работа, мы не думали ни о беременности — ни о чем не думали", — говорит она.

Сейчас в Украине бесплодна каждая пятая пара, а лечить бесплодие в стране можно бесплатно. Одну попытку искусственного оплодотворения гарантирует правительство. Работают на выбор три центра репродуктологии – в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. Однако на государственное ЭКО в Украину ежегодно приходит всего 200 пар.

Между тем репродуктологи уверяют – 80% пар с бесплодием можно помочь. Специальных льгот для военных пока вводить не будут, ведь очереди на бесплатные процедуры нет ни для кого. Врачи отмечают — готовились к снижению количества пар желающих искусственное оплодотворение из-за войны, а получили наоборот — увеличение.

Елена и Алексей приняли участие в розыгрыше трех первых бесплатных ЭКО для военных и среди сотни желающих рандомно выиграли.

Так, одна процедура искусственного оплодотворения в частной клинике стоит от 70 тысяч гривен. Для наступления беременности может потребоваться несколько. Алексей и Елена не скрывают – откладывать свое счастье не хотят, поэтому готовы на все процедуры.

"Лучший подарок - это жизнь твоего ребенка. Я говорю мужу, что наш ребенок уже победитель. Плохо не мечтать о детях. Это — продолжение рода, ты не должен жить только для себя. Ты знаешь, что дома тебя будут с улыбкой встречать", – говорит Елена.

Елена и Алексей говорят, им было непросто публично рассказать о своей проблеме, но решились ради других семей, годами лечащих бесплодие, которые смогут по их примеру начать борьбу за самое ценное. Обещают пригласить ТСН и на первое УЗИ ребенка и на рождение.

Напомним, что 44 года назад в Великобритании родился первый ребенок из пробирки.

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