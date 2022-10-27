80% пар можна допомогти: як і де безкоштовно лікувати безпліддя в Україні

Кожна п'ята пара в Україні не може завагітніти.

За час війни, за даними електронної системи здоров'я, завагітніли понад 69 тисяч жінок, тоді як торік було понад 146 тисяч - удвічі більше за такий період. Водночас клініки штучного запліднення кажуть про збільшення кількості тих, хто приходить по дитину до них, і пропонують безкоштовні Е-Ка-Зе-програми для військових.

Родина українського військового, яка зіткнулася з проблемою безпліддя, розповіла ТСН, як вони спробували її вирішити завдяки державній програмі зі штучного запліднення.

Подружжю Лугиних з Вінниці нині 7 років. Почалось все з того що Олексій - курсант військового вишу, прийшов до Олени - юної перукарки стригтись. І вже за пару місяців вона переїхала жити до нього в гуртожиток. Згодом молоді люди побралися. Чоловік поїхав служити до зони ООС, дружина - чекала на нього вдома. Проте сім'я визнає, найбільшим випробуванням для них став страшний для родини, яка мріє про дітей, діагноз - безпліддя.

"Я потрапила із запаленням в лікарню. Там говорили про діагноз безпліддя. Я коли дивлюсь в очі чоловіка, коли він говорить про дітей, самі розумієте, то звісно мучає біль, що це я", - розповідає жінка.

6 грудня у День ЗСУ, за пару місяців до повномаштабної війни, в родини трапилося диво - позитивний тест на природню вагітність. Вони уже вибирали імена, аж раптом у лютому Олена з болями внизу живота потрапяє до лікарні і втрачає дитину.

Від медиків вони чують - єдиний варіант стати батьками - штучне заплідненя. На дороговартісну процедуру родина починає відкладати, але 24 лютого усе змінило. Чоловік зібрав речі і вирушив на фронт, тож свою мрію про дитину родина Лугиних тоді відклала.

"Я розуміла що у нього відповідальна робота, ми не думали ні про вагітнітсь - ні про що не думали", - говорить вона.

Зараз в Україні безплідна кожна п'ята пара, а лікувати безпліддя в країні можна безкоштовно. Одну спробу штучного запліднення гарантує держава. Працюють на вибір три центри репродуктології - в Києві, Харкові та Івано-Франківську. Проте на державне ЕКО в Україні щороку приходить всього 200 пар.

Між тим репродуктологи запевняють - 80 % пар із безпліддям можна допомогти. Спеціальних пільг для військових поки запроваджувати не будуть, адже черги на безкоштовні процедури немає ні для кого. Лікарі зазначають - готувались до зниження кількості пар охочих на штучне запліднення через війну, а отримали навпаки- збільшення.

Олена та Олексій взяли участь у розіграші трьох перших безкоштоних ЕКО для військових і серед сотні охочих рандомно виграли.

Так, одна процедура штучного заплідення в приватній клініці коштує від 70 тисяч гривень. Для настання вагітності може знадобитися кілька. Олексій і Олена не приховують - відкладати своє щастя не хочуть, тому готові на всі процедури.

"Найкращий подарунок, це життя твоєї дитини. Я кажу чоловікові, що наша дитина вже переможець. Погано не мріяти про дітей. Це - продовження роду, ти не маєш жити лише для себе. ти знаєш, що вдома тебе будуть з посмішкою зустрічати", - говорить Олена.

Олена та Олексій кажуть, їм було непросто публічно розказати про свою проблему, але відважилися заради інших родин, які роками лікують безпліддя, які зможуть за їх прикладом розпочати боротьбу за найцінніше. Обіцяють запросити ТСН і на перше УЗД дитини і на народження.

Нагадаємо, що 44 роки тому у Великій Британії народилася перша дитина з пробірки.

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