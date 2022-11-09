Батарея будет греть лучше: три лайфхака, которые помогут сохранить в доме тепло

Этой зимой из-за постоянных обстрелов российскими ракетами температура в квартирах украинцев ниже обычного. Многие занялись утеплением своего жилья. Но сначала нужно уделить внимание батареям отопления. Возможно, вам не придется переплачивать, чтобы сохранить в доме тепло.

Чтобы батареи отопления в доме грели лучше, следует обратить внимание на три основных момента.

Очистите батареи от пыли и других загрязнений.

Этот, казалось бы, простой метод поможет в некоторой степени увеличить коэффициент теплоотдачи. Все дело в том, что слой грязи и пыли может негативно повлиять на работу радиаторов отопления и значительно снизить их эффективность.

Также проверьте, все ли секции батареи нагреваются одинаково. Если одна или несколько отличаются от других секций по температуре, скорее всего, они засорились внутри. Здесь поможет только специалист, у которого есть инструменты для чистки батарей и сможет вернуть циркуляцию теплой воды.

Изолируйте стену за батареей отопления

Это достаточно действенный способ получить температуру в помещении на несколько градусов выше. Дело в том, что когда разница температурных значений между стеной за батареей и самим радиатором очень велика, тогда потеря тепла будет больше. Основная часть будет впитываться холодной стеной. Такая проблема достаточно распространена, ведь батареи чаще всего устанавливают под окнами.

Чтобы тепло не поглощалось наружной стеной, а уходило в комнату, нужно провести теплоизоляцию. Чаще используют специальные теплоотражающие экраны, которые продаются в каждом строительном магазине.

Создайте искусственную циркуляцию воздуха

Теплый воздух будет быстрее перемещаться в глубь помещения, если рядом с батареями отопления установить вентилятор. Он будет обеспечивать достаточно эффективную циркуляцию воздуха, чтобы он не охлаждался до того, как доберется до отдаленных уголков комнаты.