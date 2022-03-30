Без нефтяного эмбарго мы не победим Путина – Денисенко

Институт будущего сделал анализ всех санкций, введенных против РФ за месяц войны.

Украинский институт будущего сделал анализ всех санкций, введенных против РФ за месяц войны и пришел к выводу, что без нефтяного эмбарго или резкого падения цен на нефть Путину, к сожалению, в краткосрочной перспективе, особенно ничего не угрожает.

Об этом сообщил руководитель института Вадим Денисенко.

«Санкции имеют критические последствия с точки зрения уровня и качества жизни в РФ ближайшие 10 лет. -10-20 лет и делает как никогда актуальным вопрос об эмиграции.Резюмируя этот вывод одной фразой, можно сказать, что "Владимир Путин украл у россиян будущее". Однако реализация описанных факторов будет иметь долгосрочный тренд. Ни один из них не создает серьезную угрозу режиму в перспективе 1-2 лет", – говорит Денисенко.

По оценкам Института, экономическая и финансовая система в ближайшие 1-1,5 года не развалятся (если не будет критического падения цен на нефть или полного эмбарго). Ресурсная база будет подкрепляться доходами нефтегазового сектора и другим незапрещенным экспортом. Финансирование национальных программ и расходов бюджета будет производиться в т.ч. за счет эмиссии.

"Сроки экономического краха России зависят прежде всего от действий западного мира и Китая. Критическими являются санкции по экспорту нефти, в меньшей степени — газа из России, а также помощь, которую может оказать или не предоставить Китай. Главная цель наших дипломатических усилий в войне с РФ сужается до двух пунктов: нефтяное эмбарго и снабжение тяжелым оружием", — отметил Вадим Денисенко

Напомним, что гуманитарная и финансовая помощь, а также санкции против агрессор стали ключевыми направлениями поддержки мира Украины во время войны, начатой РФ. Об этом на заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Денис Шмигаль.