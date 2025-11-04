- Дата публикации
Категория
- Украина
Битва за Покровск: ГУР сообщило детали операции в городе
Ситуация в Покровске остается очень тяжелой.
Спецназовцы ГУР продолжают операцию в Покровске. Идут ожесточенные бои с русскими войсками.
Об этом сообщает ГУР МО.
Подробности
Как отмечается, в Покровске работают силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. В частности, осуществляется операция в крайне важном районе города с точки зрения фронтовой логистики. Продолжаются тяжелые бои с русскими оккупантами.
Спецназовцы провели успешную десантную операцию и заняли определенные рубежи. Удалось пробить наземный коридор, чтобы присоединились дополнительные силы спецподразделения.
«Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР», — говорится в сообщении.
В зоне ответственности работают также другие спецподразделения ГУР МО Украины.
"В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются", - пояснили в разведке.
В Покровске продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины.
Ранее в ISW сообщили, что войска РФ продвигаются в направлении Покровска.
Так, фиксируют продвижение в южной части Мирнограда, расположенного восточнее Покровска, а также в восточном Родинском, что к северу от Покровска.
Оккупанты пытаются установить оборону в неопределенных районах города.