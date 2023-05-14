Бомбардировщики летят в сторону запуска ракет: почему не стоит игнорировать воздушную тревогу ночью

Мониторинговые каналы высказали свои мнения по поводу угрозы ударов 14 мая 2023 года.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, не стоит в ночь на 14 мая 2023 года пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге.
Недавно шесть российских бортов Ту-95МС прошли Ярославль и Ивановскую область РФ и двигаются в зону запуска ракет. Это свидетельствует о высокой вероятности запуска ракет.
Вхождение в украинское воздушное пространство может быть в 3:30-4:20 по Киеву.
Поэтому берегите себя, не игнорируйте предупреждение, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.
"По состоянию на данный момент от стратегической авиации угрозы нет. Если ситуация изменится — об этом будет поставлено в известность отдельно", — утверждают мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.
Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.
Читайте также: