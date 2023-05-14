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Бомбардировщики летят в сторону запуска ракет: почему не стоит игнорировать воздушную тревогу ночью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Бомбардировщики летят в сторону запуска ракет: почему не стоит игнорировать воздушную тревогу ночью

Не пренебрегайте безопасностью сегодня ночью

Мониторинговые каналы высказали свои мнения по поводу угрозы ударов 14 мая 2023 года.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, не стоит в ночь на 14 мая 2023 года пренебрегать предупреждением о воздушной тревоге.

Недавно шесть российских бортов Ту-95МС прошли Ярославль и Ивановскую область РФ и двигаются в зону запуска ракет. Это свидетельствует о высокой вероятности запуска ракет.

Вхождение в украинское воздушное пространство может быть в 3:30-4:20 по Киеву.

Поэтому берегите себя, не игнорируйте предупреждение, прислушивайтесь к сообщениям официальных властей.

"По состоянию на данный момент от стратегической авиации угрозы нет. Если ситуация изменится — об этом будет поставлено в известность отдельно", — утверждают мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.

Также по сообщению Тернопольской ОВА, в Тернополе есть попадания в складские помещения, травмированные двое гражданских.

Тем временем в Одессе во время воздушной тревоги продолжается веселье в ночном клубе.

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Дата публикации
Просмотры
5331
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