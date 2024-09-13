Будут ли действовать графики отключений света 14 сентября

На 14 сентября не прогнозируются меры по ограничению электроснабжения.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Компания призывает граждан максимально эффективно использовать электроэнергию особенно в часы высокой солнечной активности — с 10:00 до 16:00. Это поможет сбалансировать нагрузку на энергосистему страны и обеспечить ее стабильную работу.

Напомним, бывший глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет, а отключений следует ожидать только в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с теми, что украинцы уже пережили этим летом.

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