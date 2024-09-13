Будут ли действовать графики отключений света 14 сентября

"Укрэнерго" сообщает, что 14 сентября отключения электроэнергии не прогнозируются.
На 14 сентября не прогнозируются меры по ограничению электроснабжения.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Компания призывает граждан максимально эффективно использовать электроэнергию особенно в часы высокой солнечной активности — с 10:00 до 16:00. Это поможет сбалансировать нагрузку на энергосистему страны и обеспечить ее стабильную работу.
Напомним, бывший глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что этой зимой энергетической катастрофы в Украине не будет, а отключений следует ожидать только в периоды минусовой температуры, которые будут сопоставимы с теми, что украинцы уже пережили этим летом.
Читайте также: