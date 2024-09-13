Чи будуть діяти графіки відключень світла 14 вересня

Укренерго повідомляє, що 14 вересня відключень електроенергії не прогнозується.
На 14 вересня не прогнозуються заходи обмеження електропостачання.
Про це повідомляє Укренерго.
Компанія закликає громадян максимально ефективно використовувати електроенергію, особливо під час годин найвищої сонячної активності, з 10:00 до 16:00. Це допоможе збалансувати навантаження на енергосистему країни та забезпечити її стабільну роботу.
Нагадаємо, ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що цієї зими енергетичної катастрофи в Україні не буде, а відключень варто очікувати лише в періоди мінусової температури, які будуть співставними з тими, що українці вже пережили цього літа.
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