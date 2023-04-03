Цены на гречку: в Минагрополитики рассказали, будет ли подорожание

В Минагрополитики рассказали, что будет с ценами на гречку в Украине в 2023 году.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что цены на гречку в Украине в 2023 году останутся на том же уровне, который сейчас сформирован. А с июня возможно даже понижение стоимости.

Об этом замминистра рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, согласно предварительным прогнозам, ожидается почти аналогичная по сравнению с прошлым годом площадь посева гречихи.

"Это означает, что снова будет выращена гречка более чем достаточно для внутреннего потребления. Не будет потребностей импорта, и как результат – не будет оснований для роста цены", — сказал он.

Напомним, в Украине резко подешевела популярная крупа.

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