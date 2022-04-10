Церковный календарь на 11 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 11 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 11 апреля в церковном календаре

11 апреля церковь чтит память мученика Марка, епископа Арефуссийского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 11 апреля — день памяти мученика Марка, епископа Арефуссийского

В понедельник, 11 апреля 2022 года, Церковь чтит память мученика Марка, епископа Арефуссийского.

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Священномученик Марк пострадал из-за своей веры во Христа, когда императором был Юлиан Отступник. Марк по указанию равноапостольного императора Константина Великого разрушил крупное капище идолов. Когда же на престол вступил Юлиан, то начались жестокие гонения за христианами. Тогда активно возрождалось многобожие, а потому враги решили Марку отомстить. Святой понял, что его преследуют, поэтому решил спрятаться. Но тогда идолопоклонники ополчились против других христиан, что заставило мужчину открыть место своего пребывания.

Над святым издевались с особым зверством. Для него придумывали все новые и новые наказания. Сначала толпа вела Марка с позором через весь город и каждый язычник пытался чем-то допечь его. Посадили Марка в болото, а дети терзали его за волосы. После мужчины повесили и ножницами резали его тело, прокалывали кожу тростниками, обрезали уши, а ноги сдавливали специальными орудиями.

В конце концов решили его смазать медом и смальцем, посадить в корзину и поднять ее высоко в воздух во время полуденной жары. Его не только палило солнце, но и жалили пчелы и мухи. Но святой проявил большое мужество. От Марка идолопоклонники потребовали, чтобы он дал деньги на новое капище или построил его сам. По таким требованиям мужчина не шел и язычники постепенно снижали сумму. Однако Марк не соглашался заплатить даже небольшое количество денег.

Из-за непобедимости святого народ отпустил его, а впоследствии Марк обратил их всех на истину веру.

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