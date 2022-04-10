Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака: день мощной энергетики

Мощная энергетика нынешних лунных суток сделает возможными любые – самые сложные и трудновыполнимые – задачи.

Главное в это время, не распыляться на дела, которые вполне могут подождать, а сосредоточиться на первоочередных задачах и идти к цели без промедления, в противном случае особой результативности добиться не получится. Удачными будут любые финансовые проекты: желаемую прибыль звезды гарантируют на все сто процентов.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 11 апреля для Овнов

Перепады настроения, которые могут досаждать вам сегодня, мягко говоря, не облегчат отношений с окружающими – скорее, напротив – осложнят их: тем, кто не в состоянии сдержать эмоции, лучше ни с кем не общаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 11 апреля для Тельцов

Растрачивать силы по мелочам по мелочам нельзя в любое время, но сегодня такая расточительность особенно нежелательна: надо выбрать одно – наиболее важное – дело и заниматься только им.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 11 апреля для Близнецов

Отвечая н важные жизненные вопросы, прежде всего советуйтесь со своей интуицией: она сегодня особенно остро будет реагировать на события и обстоятельства, поэтому даст самые верные ответы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 11 апреля для Раков

Не позволяйте окружающим вас людям отвлекать вас от работы пустыми разговорами: вы только даром потратите время и силы, а важное дело, намеченное на этот день, не доведете до победного конца.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 11 апреля для Львов

Пойдя на поводу у своих эмоций, вы перестанете контролировать себя и можете совершить поступки, о которых впоследствии пожалеете, так что держите себя в руках.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 11 апреля для Дев

Начав реализацию важного проекта, постарайтесь не допускать сомнений как в необходимости его воплощения в жизнь, так и в своих силах и способностях: метания отнимут у вас энергию и затруднят работу.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 11 апреля для Весов

Залог успеха в этот день – заранее составленный четкий план, пунктов которого необходимо скрупулезно придерживаться: так вы избежите бесцельной траты времени, и все успеете в кратчайшие сроки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 11 апреля для Скорпионов

Прилив сил, который вы почувствуете в этот день, позволит замахнуться на любую – как профессиональную, так и бытовую– задачу: вы и оглянуться не успеете, как она будет решена.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 11 апреля для Стрельцов

День благоприятен для активной – и плодотворной – работы: чем больше усилий вы приложите, тем более весомый результат получите, так что не стоит жалеть времени и сил – итог себя оправдает.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 11 апреля для Козерогов

Звезды, зная о присущем вам трудоголизме, настоятельно рекомендуют вам не набрасываться на работу и – в обязательном порядке – соблюдать режим труда и отдыха, в противном случае вы рискуете выбиться из сил.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 11 апреля для Водолеев

Сегодня не самое лучшее время для выяснения отношений с близким человеком: вы рискует наговорить друг другу много колкостей, которые долго не удастся забыть ни вам, ни ему.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 11 апреля для Рыб

Не стоит браться за новые проекты – на благоприятные условия для них рассчитывать не приходится, поэтому сегодня лучше завершить те дела, которые уже находятся у вас в работе.

Читайте также: