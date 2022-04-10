Церковний календар на 11 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 11 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 11 квітня в церковному календарі

11 квітня церква вшановує вшанування пам’яті мученика Марка, єпископа Арефусійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 11 квітня — день пам’яті мученика Марка, єпископа Арефусійського

У понеділок, 11 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять мученика Марка, єпископа Арефусійського.

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Священномученик Марк постраждав через свою віру в Христа, коли імператором був Юліан Відступник. Марк за вказівкою рівноапостольного імператора Констянтина Великого зруйнував велике капище ідолів. А коли на престол вступив Юліан, то почалися жорстокі гоніння за християнами. Тоді активно відроджувалося многобожництво, а тому вороги вирішили Марку помститися. Святий зрозумів, що його переслідують, а тому вирішив заховатися. Але тоді ідолопоклонники ополчилися проти інших християн, що змусило чоловіка відкрити місце свого перебування.

Зі святого знущалися з особливим звірством. Для нього придумували все нові і нові покарання. Спочатку натовп вів Марка з ганьбою через усе місто і кожен язичник намагався чимось допекти йому. Посадили тоді Марка в болото, а діти тягали його за волосся. Опісля чоловіка повісили і ножницями різали його тіло, проколювали шкіру тростинами, обрізали вуха, а ноги здавлювали спеціальними знаряддями.

Зрештою вирішили його намастити медом і смальцем, посадити до кошика і підняти її високо в повітря під час полуденної спеки. Його не лише палило сонце, але й жалили бджоли та мухи. Та святий проявив неабияку мужність. Від Марка ідолопоклонники вимагали, щоб він дав гроші на нове капище або побудував його сам. На такі вимоги чоловік не йшов і язичники поступово знижували суму. Проте Марк не погоджувався заплатити навіть невеликої кількості грошей.

Через непереможність святого народ відпустив його, а згодом Марк навернув їх всіх на істинну віру.

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