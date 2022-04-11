Пошта Фінляндії більше не пересилатиме листи та посилки до РФ і Білорусі

Пошта Фінляндії більше не пересилатиме листи та посилки до РФ і Білорусі

Вантажі, які не можуть бути доставлені, повернуть відправникам.

Державний поштовий оператор Фінляндії Posti припиняє пересилання будь-яких листів і посилок між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю.

Всі операція припиняються від 11 квітня, повідомляється на офіційному сайті Posti, передає Інтерфакс.

"Призупинення стосується пересилання листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, як і з Росії та Білорусі до Фінляндії. Вантажі, які не можуть бути доставлені, повернуть відправникам", - йдеться в повідомленні.

Оператор пояснив це винятковими обставинами з посиланням на угоди у рамках Світового поштового союзу. Призупинення буде чинним "до подальшого повідомлення".

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію.. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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