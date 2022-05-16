Церковный календарь на 17 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 17 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 17 мая в церковном календаре

17 мая церковь чтит память мученицы Пелагии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 17 мая — день памяти мученицы Пелагии.

Во вторник, 17 мая 2022 года, церковь чествует мученицу Пелагию.

Святая Пелагия жила в III веке в Тарсе, что в Малой Азии. Ее родители были очень состоятельными людьми, а потому девушка смогла получить достаточно хорошее образование. Увидел однажды Пелагию приемный наследник императора Диоклетиана. Красота ее так очаровала мужчину, что он сразу начал добиваться руки девушки. Но она ему каждый раз отказывала. Причина была простой – девушка была христианкой и хотела стать невестой Христа.

После получения Крещения Пелагия мечтала привести к истинной вере также свою мать. Однако та сопротивлялась, а затем насильно привела единственную дочь в дом наследника императора. Тот знал, что как только о вере девушки узнают, то сразу подвергнут ее страшным мучениям и пыткам. Не выдержал он этого и покончил с собой.

Тогда мать Пелагии разозлилась на то, что ее дочь довела такого богатого и важного мужчину до самоубийства. Потому взяла девушку и насильно отвела ее на суд. Но Пелагия сразу понравилась императору Диоклетиану, и он предложил ей стать его женой. Но девушка ему отказала. Разозлился император и приказал наказать строптивицу, а затем сжечь ее на огне. Случилось это в 287 году.

Церковный календарь на 17 мая: видео

Народные приметы

17 мая много майских жуков, ждите засушливой погоды.

Если на калине уже появились цветы – можно сеять в открытую почву тыквы, огурцы, кукурузу и бобы.

Утром 17 мая нет росы – скоро изменится погода.

Если слышно, как кукует кукушка, ждите хорошую погоду.

Что нельзя делать 17 мая