Церковний календар на 17 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 17 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 17 травня в церковному календарі

17 травня церква вшановує пам’ять мучениці Пелагії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 17 травня — день пам’яті мучениці Пелагії

У вівторок, 17 травня 2022 року, церква вшановує мученицю Пелагію.

Свята Пелагія жила в III столітті в Тарсі, що в Малій Азії. Її батьки були дуже заможніми людьми, а тому дівчина змогла отримати досить хорошу на той час освіту. Побачив одного разу Пелагію приймальний спадкоємець імператора Діоклетіана. Краса її так зачарувала чоловіка, що він відразу почав добиватися руки дівчини. Але вона кожного разу йому відмовляла. Причина була простою - дівчина була християнкою та хотіла стати нареченою Христа.

Після отримання Хрещення Пелагія мріяла привести до істинної віри також і свою матір. Однак та опиралася, а потім насильно привела єдину доньку до оселі спадкоємця імператора. Той знав, що як тільки про віру дівчини дізнаються, то відразу піддадуть її страшним мукам та тортурам. Не витримав він цього та й наклав на себе руки.

Тоді мати Пелагії розізлилася на те, що її донька довела такого заможного та важливого чоловіка до самогубства. Тому взяла дівчину і насильно відвела її на суд. Та Пелагія відразу сподобалася імператору Діоклетіану і він запропонував їй стати його дружиною. Але дівчина йому відмовила. Розізлився імператор і наказав покарати строптивицю, а потім спалити її на вогні. Трапилося це 287 року.

Церковний календар на 17 травня: відео

Народні прикмети

17 травня багато хрущів, чекайте посушливої погоди.

Якщо на калині вже з'явилися квіти - можна сіяти у відкритий ґрунт гарбузи, огірки, кукурудзу і боби.

Вранці 17 травня немає роси - скоро зміниться погода.

Якщо чути, як кує зозуля, чекайте на гарну погоду.

Що не можна робити 17 травня