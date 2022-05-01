Церковный календарь на 2 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 2 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 2 мая в церковном календаре

2 мая церковь чтит память Ивана Старопечерника. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 2 мая — день памяти Ивана Старопечерника

В понедельник, 2 мая 2022 года, церковь чтит память Иоанна Старопечерника.

Иоанн получил свое прозвище "Старопечерник" из-за того, что жил в старых пещерах Святой Лавры. Также среди народа его называли Палевритом или Палеолавритом. К сожалению, о жизни этого святого сохранилось очень мало информации.

Известно лишь, что жил он около VIII века и еще в юные годы решил отправиться в Иерусалим, ведь его всегда манила благочестивая христианская жизнь. Потом поселился он в мужском монастыре преподобного Харитона, больше известного среди христиан как Суккийская лавра. Расположена она у Мертвого моря, недалеко от Вифлеема. Обитель считается самой старой в Палестине. Также она носит название Древняя (Старая) лавра. Иван вел здесь довольно аскетическую жизнь монаха. Ел только хлеб, пил только воду, молился и работал. Благодаря такой благочестивости он быстро достиг духовных высот. За это его повели в священный сан.

Церковный календарь на 2 мая: видео