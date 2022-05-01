Церковний календар на 2 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 2 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 2 травня в церковному календарі

2 травня церква вшановує пам’ять Івана Старопечерника. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 2 травня — день пам’яті Івана Старопечерника

У понеділок, 2 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять Івана Старопечерника.

Іван отримав своє прізвисько "Старопечерник" через те, що жив в старих печерах Святої Лаври. Також серед народу його називали Палевритом або Палеолавритом. На жаль про життя цього святого збереглося дуже мало інформації.

Відомо лише, що жив він близько VIII століття і ще в юні роки вирішив відправитися до Єрусалиму, адже його завжди вабило благочестиве християнське життя. Потім оселився він в чоловічому монастирі преподобного Харитона, який більше відомий серед християн як Суккійська лавра. Розташована вона біля Мертвого моря, неподалік Вифлеєму. Обитель вважається найстарішою в Палестині. Також вона носить назву Давня (Стара) лавра. Іван вів тут досить аскетичне життя монаха. Їв лише хліб, пив тільки воду, молився та працював. Завдяки такій благочестивості швидко досягнув він духовних висот. За це його звели у священний сан.

Церковний календар на 2 травня: відео