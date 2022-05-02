Візит Байдена до України розглядається, це питання часу — конгресмен

Візит Байдена до України розглядається, це питання часу — конгресмен

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф переконаний, що президент США Джо Байден відвідає Україну за першої ж можливості.

Байден відвідає Україну, але коли конкретно - не повідомляється.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN у контексті розмови про зустріч представників Конгресу США із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що візит президента розглядається. Питання лише в тому, як скоро він стане можливим", - сказав він.

Зустріч із Зеленським, сказав він, присвятять подальшій допомозі США Україні в умовах нової фази війни, зокрема щодо поставок далекобійної артилерії. Він зазначив, що члени делегації передали цю інформацію президенту Байдену.

“Ми докладно обговорили подальшу фазу війни. Вона переходить від етапу, коли українці влаштовували засідки на російські танки — до боїв на відстані з використанням далекобійної артилерії, і це змінює характер того, що потрібно Україні для оборони”, — зауважив Шифф.

Раніше Адміністрація Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

Джо Байден просить Конгрес надати 33 млрд доларів на допомогу Україні

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.