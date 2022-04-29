Байден: "Ми не дозволимо Росії залякуваннями уникнути санкцій"

Байден: "Ми не дозволимо Росії залякуваннями уникнути санкцій"

Сполучені Штати не дозволять Росії уникнути наслідків за агресію в Україні, використовуючи нафту і газ.

Європа і світ повинні переходити на чисту енергію.

Про це написав у Твіттері президент США Джо Байден.

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"Учора Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв. Скажу чітко: ми не дозволимо Росії вдаватися до залякування чи шантажу, щоб уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використати нафту для уникнення наслідків своєї агресії", - написав Байден.

З його слів, США працюють з іншими країнами, зокрема Південною Кореєю, Японією та Катаром, з метою надання допомоги європейським союзникам, яким Росія загрожує газовим шантажем.

Раніше стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

Як нові санкції вплинуть на життя в Росії та чи варто країні-агресорці чекати на дефолт

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