Церковный календарь на 4 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 4 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 4 мая в церковном календаре

4 мая церковь чтит память священномученика Януария и других. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 4 мая — день памяти священномученика Януария и других

В среду, 4 мая 2022 года, церковь чтит память священномученика Януария и других.

Это событие попало в 304 году, когда на престоле сидел император Диоклетиан, известный своими гонениями за христианами. В Неаполитанском королевстве (провинция Кампания, город Мисени) жил себе диакон, которого звали Сосий. Человек этот отличался великим благочестием и другими добродетелями. Однажды узнал Сосий о епископе Януарии из города Беневента той же провинции. Он вместе с чтецом Дисетерием и диаконом Февстом прибыл в Миссен. Начал Сосий тайно навещать их, чтобы вместе молиться. Однажды, когда диакон Сосий читал святое Евангелие в церкви, увидел епископ Януарий пламя над его головой. Понял тогда он, что скоро диакон примет мученическую смерть. Проникнутый особой радостью, поцеловал Януарий Сосия в голову, а затем они начали вместе величать Господа.

Прошло несколько дней и судья города Драконций приказал заключить диакона Сосия и бросить его в темное подземелье. Тогда Февст, Дисетерий и епископ Януарий поспешили к мученику увидеть его. Но сторожа их схватила и поставила перед судьей. Начался допрос. Когда спросили их, к какой вере они принадлежат, все ответили, что верят в Иисуса Христа. Судья сказал, что отпустит их, если они признают богов языческих и принесут им жертву. Однако диакон, чтец и епископ отказались.

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Тогда Драконций приказал отвести их, а также диакона Сосия, в город Путеоль, где их должны были бросить на растерзание диким зверям. Когда уже святые стояли посреди амфитеатра, все ждали только Драконция, который должен был прибыть, но задерживался из-за неотложных дел. Однако Драконций не смог прийти, а потому вызвал святых к себе. Когда их доставили к нему, то отдал он другой повеление: снять святым головы за то, что они поклоняются Господу. Приговор мучителя начали громко осуждать диакон церкви из Путеоля Аккутион и прокул Евтихий. Их также схватили, а судья сказал отрезать им головы вместе с другими.

Ночью христиане тихо унесли тела всех погибших мучеников. Мощи епископа Януария похоронили в Неаполе, за что город получил защиту от Бога. Например, когда городу угрожало извержение вулкана Везувий, все стали усердно молиться святому Януарию, и население было полностью защищено.

Церковный календарь на 4 мая: видео

Народные приметы

Если 4 мая уже появились цветы на черемухе, значит, лето будет засушливым и жарким.

Если на черемухе много цветов, то лето будет с дождями.

К 4 мая уже опушилась береза, лето будет сухим.

Гулкий и сильный первый гром будет богат урожай хлеба.

4 мая мелкий и медленный дождь — ждите непогоду.

Что нельзя делать 4 мая