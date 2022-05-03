Церковний календар на 4 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 4 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 4 травня в церковному календарі

4 травня церква вшановує пам’ять священномученника Януарія та інших. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 4 травня — день пам’яті священномученника Януарія та інших

У середу, 4 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученника Януарія та інших.

Ця подія трапилачя 304 року, коли на престолі сидів імператор Диоклетіан, відомий своїми гоніннями за християнами. В Неаполітанському королівстві (провінція Кампанія, місто Мисені) жив собі диякон, якого звали Сосій. Чоловік цей відрізнявся великим благочестям та іншими чеснотами. Одного разу довідався Сосій про єпископа Януарія з міста Беневента тієї ж провінції. Він разом з читцем Дисетерієм та дияконом Февстом прибув до Мисени. Почав Сосій таємно їх навідувати, щоб разом молитися. Одного разу, коли диякон Сосій читав святу Євангелію в церкві, побачив єпископ Януарій полум'я над його головою. Зрозумів тоді він, що скоро диякон прийме мученицьку смерть. Пройнятий особливою радістю, поцілував Януарій Сосія у голову, а потім вони почали разом величати Господа.

Пройшло кілька днів і суддя міста Драконцій наказав ув'язнити диякона Сосія та кинути його до темного підземелля. Тоді Февст, Дисетерій та єпископ Януарій поспішили до мученика, щоб побачити його. Але сторожа їх схопила та поставила перед суддею. Почався допит. Коли запитали їх, до якої віри вони належать, то всі відповіли, що вірять в Ісуса Христа. Суддя сказав, що відпустить їх, якщо вони визнають язичницьких богів та принесуть їм жертву. Однак диякон, читець та єпископ відмовилися.

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Тоді Драконцій наказав відвести їх, а також диякона Сосія, до міста Путеолю, де їх мали кинути на розтерзання диким звірам. Коли вже святі стояли посеред амфітеатру, всі чекали лише на Драконція, який мав прибути, але затримувався через невідкладні справи. Однак Драконцій не зміг прийти, а тому викликав святих до себе. Коли їх доставили до нього, то віддав він інший наказ: зняти святим голови за те, що вони поклоняються Господу. Вирок мучителя почали голосно осуджувати диякон церкви з Путеолю Акутіон та прокул Євтихій. Їх також схопили, а суддя сказав відтяти їм голови разом з іншими.

Вночі християни тихо забрали тіла всіх загиблих мучеників. Мощі єпископа Януарія поховали в Неаполі, за що місто отримало захист від Бога. Наприклад, коли місту загрожувало виверження вулкану Везувій, всі почали ревно молитися святому Януарію, і населення було повністю захищене.

Церковний календар на 4 травня: відео

Народні прикмети

Якщо 4 травня вже з'явилися квіти на черемшині, значить літо буде посушливим та спекотним.

Якщо на черемшині дуже багато квітів, то літо буде з дощами.

До 4 травня вже опушилася береза, літо буде сухим.

Гулкий та сильний перший грім - буде багатий урожай хліба.

4 травня дрібний та повільний дощ - чекайте на негоду.

Що не можна робити 4 травня