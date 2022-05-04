Церковный календарь на 5 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 5 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 5 мая в церковном календаре

5 мая церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 5 мая – день памяти преподобного Теодора Сикиота.

В четверг, 5 мая 2022 года, церковь чтит память преподобного Теодора Сикиота.

Святой Теодор Сикион – отшельник, аскет, византийский священник, епископ, монах, чудотворец и целитель. Именно он основал Сикейский монастырь.

Родился около 550 года в деревне Сикея (недалеко от города Анастасиополь, провинция Галатия, Малая Азия). Когда Теодора исполнилось 6 лет, мать подарила ему золотой пояс, ведь видела своего сына в будущем сильным и смелым воином. Однако во сне к ней явился великомученик Георгий, приказавший не думать о военной службе, ведь ее сын был рожден для служения Господу.

Отец Теодора, Косма, был скороходом у правителя Юстиниана Великого и погиб довольно рано. В школе мальчик проявлял способности к учебе, был тихим и не по годам мудрым. В доме матери проживал также набожный старец Стефан. Именно он сильно повлиял на маленького Теодора. Уже в возрасте 8 лет мальчик, подражая старцу, в Великий пост отказывался от еды.

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В 10-летнем возрасте Теодор сильно заболел. Тогда его принесли в церковь святого Иоанна Крестителя, положили перед алтарем и стали ждать чуда. На лицо мальчика упали две капли росы с иконы Спасителя, которые сразу исцелили его. После этого события Теодор во сне начал приходить святой Георгий, который водил его молиться в храм. В 12-летнем возрасте будущий святой увидел во сне самого Христа и его мать Деву Марию. Иисус сказал тогда Теодору: " Подвизайся, Теодор, чтобы совершенное в Небесном Царстве вознаграждение принять, я же и на земле тебя уважаемым сделаю и прославлю среди людей ". С тех пор мальчик стал еще усерднее учиться.

В 14 лет он ушел из дома и жил при церкви великомученика Георгия. Мать приносила ему туда еду, но Теодор съедал только одну просмфору, а другие блюда оставлял на камнях перед входом в церковь. Теодор избегал всякой славы человеческой, а потому пошел жить отшельником недалеко от церкви великомученика Георгия. Он выкопал сам пещеру и уговорил одного диакона засыпать вход, оставив небольшое отверстие для воздуха. В 17 лет Теодор рукоположился на священника.

Через некоторое время он отправился в Иерусалим, побывал в Хозевитской Лавре близ Иордана. Там он принял монашество. После смерти епископа Анастасиопольского христиане решили поставить на его место именно Теодора. Много трудился святой во благо Церкви, но душа его искала уединения для общения с Богом. Поэтому он снова отправился по священным местам Иерусалима, не открывая ничему своего сана. 613 Теодор умер.

Церковный календарь на 5 мая: видео

Народные приметы

Если 5 мая гроза – урожай будет хорошим.

Зозуля кует 5 мая – в ближайшие дни ждите хорошую погоду.

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Что нельзя делать 5 мая