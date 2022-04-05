Церковный календарь на 6 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 6 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 6 апреля в церковном календаре

6 апреля церковь чтит память преподобного Захарии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 6 апреля – день памяти преподобного Захарии.

В среду, 6 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Захарии.

Жили в Киеве два славных мужа – Сергей и Иоанн. Пришли они к Церкви Печерской и приняли там братство духовное перед иконой чудотворной Пресвятой Богородицы. Прошли годы, и Иоанн сильно заболел. Призвал он тогда к себе игумена Никона Печерского и попросил его отдать все имение свое нищим. А Сергею отдал на тысячу гривен серебра и сто гривен золота – эти деньги брат его должен был отдать сыну Иоанна Захарию, которому на тот момент исполнилось всего 5 лет. Также опеку над сыном он доверил Сергею.

Когда Захария выросло и было ему уже 15 лет, то захотел получить серебро и золото, оставленное отцом. Сережа же, пораженный дьяволом, решил все деньги оставить себе, а юноше ответил: "Отец твое все имение отдал Богу, у Него проси серебро и золото, Он тебе виноват, если тебя помилует. Я же тебе ничего не виноват: ни твоему отцу, ни тебе ни одного золотого. Это тебе сделал отец твой по своему безумию — раздал все имение свое на милостыню, тебя же бедным и нищим оставил».

Услышав об этом, юноша заплакал. Попросил он тогда Сергея, чтобы тот поделился хотя бы половиной средств, а Сергий жестокими словами продолжал, что отец Захария сам отдал все имущество церкви. Разозлился юноша и сказал: "Если не взял, ходи и поклянись в церкви Печерской перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, где союз братолюбия принял с моим отцом". Сергей пошел без колебаний в храм, преклонил колени перед иконой Пресвятой Богородицы и поклялся, что не брал тысячи гривен серебра ни ста гривен золота. А потом он захотел поцеловать икону, но даже приблизиться к ней не смог. Сразу Сергий начал кричать: "Преподобные отцы Антонию и Теодосию, не велите меня губить ангелу этому немилостивому, молитесь же к Пресвятой Госпоже Богородице, чтобы отогнала от меня многих бесов, которые им отдали. Пусть возьмут серебро и золото, запертое в келье моей". И действительно, деньги найти в месте, которое он указал.

Захария, получив отцы деньги, отдал все игумену (был тогда Иоанн), чтобы тот потратил их на все, что нужно Церкви. Сам он постригся и был монахом в Печерском монастыре всю свою жизнь.

Церковный календарь на 6 апреля: видео