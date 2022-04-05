Церковний календар на 6 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 6 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 6 квітня в церковному календарі

6 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Захарії . Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 6 квітня — день пам’яті преподобного Захарії

У середу, 6 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Захарії .

Жили в Києві два славних мужі - Сергій та Іоан. Прийшли вони обовє до Церкви Печерської та прийняли там братство духовне перед іконою чудотворною Пресвятої Богородиці. Минули роки, і Іоан сильно захворів. Прикликав він тоді до себе ігумена Нікона Печерського та попросив його віддати весь маєток свій убогим. А Сергію віддав на тисячу гривень срібла і сто гривень золота - ці гроші брат його повинен був віддати сину Іоана, Захарію, якому на той момент виповнилося всього 5 років. Також опіку над сином він довірив Сергію.

Коли Захарій виріс, і було йому вже 15 років, то захотів отримати срібло та золото, залишене батьком. Сергій же, вражений дияволом, вирішив всі гроші залишити собі, а юнакові відповів: "Батько твій увесь маєток віддав Богові, у Нього проси срібло і золото, Він тобі винен, якщо тебе помилує. Я ж тобі нічого не винен: ані твоєму батькові, ані тобі ні одного золотого. Це тобі зробив батько твій через своє безумство — роздав увесь маєток свій на милостиню, тебе ж бідним і убогим зоставив".

Почувши про це, юнак заплакав. Попросив він тоді Сергія, щоб той поділився хоча б половиною коштів, а Сергій жорстокими словами продовжував, що батько Захарія сам віддав все майно церкві. Розізлився юнак і сказав: "Якщо не взяв, ходи і присягни в церкві Печерській перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці, де союз братолюбства прийняв з моїм батьком". Сергій пішов без вагання до храму, став на коліна перед іконою Пресвятої Богородиці та присягнув, що не брав тисячі гривень срібла ані ста гривень золота. А потім захотів він поцілувати ікону, але навіть наблизитися до неї не зміг. Одразу Сергій почав кричати: "Преподобні отці Антонію і Теодосію, не веліть мене губити ангелові цьому немилостивому, моліться ж до Пресвятої Пані Богородиці, щоб відігнала від мене багатьох бісів, що їм мене віддали. Хай візьмуть срібло і золото, замкнене в келії моїй". І дійсно гроші знайти в місці, яке він вказав.

Захарія, отримавши батькові гроші, віддав всі ігумену (був тоді Іоан), щоб той витратив їх на все, що потрібно Церкві. Сам він постригся і був ченцем в Печерському монастирі все своє життя.

Церковний календар на 6 квітня: відео