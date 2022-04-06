42-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

42-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки про те, як діяти далі.

Карти Таро винайшли багато століть тому. Найперший відомий нам письмовий опис колоди датується чотирнадцятим століттям, проте можна припустити, що винайдені вони були набагато раніше. Якщо говорити коротко, то ці карти діляться на старші аркани та молодші, старших арканів – 22, а молодші діляться на своєрідні масті.

Ворожіння на картах Таро сьогодні є найпоширенішим способом ворожіння.

Карти Таро не можуть показати точного майбутнього, але можуть озвучити своєрідні підказки долі.

Що ж нас усіх чекає 6 квітня 2022 року у 42-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі карт Таро має традиційні три карти, які належать до молодших арканів Таро, тому вказують на більш побутові речі. Також серед них є так звана карта двору, котра може вказувати на конкретних людей.

"Паж пентаклів" означає зміни на краще, а також нові перспективи та можливості, завдяки яким можна зміцнити своє фінансове становище.

Присутність цієї карти у розкладі може віщувати хороші новини, перспективні знайомства, отримання нових знань або нових навичок, які в майбутньому допоможуть отримувати добрий дохід.

Паж вказує на необхідність проаналізувати, зрозуміти, розібратися в ситуації, тобто скласти схему. Проте, слід переоцінювати значущість отриманої схеми. Життя все одно буде набагато складнішим і різноманітнішим.

Ви маєте вчитися, каже карта. Зараз у вас недостатньо знань, щоби діяти. Слід розібратися в ситуації та зробити правильні висновки.

Наступна карта - теж паж, але "Паж мечів", причому у перевернутому положенні. Значення Пажа Меч таро при перевернутому положенні аркана зводиться до більшого розчарування в людях, але цього разу воно буде небезпідставним. Проте ви точно знаєте, що недоброзичливця можна вивести на чисту воду.Після цього ситуація піде на лад. Зайвій довірливості зараз не місце в житті. Крім того, навіть близьким не варто дуже багато говорити про себе. Будь-яке слово може бути використане з метою шантажу.

Чимало у світі зараз тримається на інтригах, плітках та обмані. Якщо це черговий конфлікт, то він пройде у обтяжливій формі.

Чергова карта у розкладі - "Туз мечів", але теж у перевернутій позиції.

Це - дамоклів меч, який тяжіє над людиною і несе у собі страх. Йдеться про слабку волю, відсутність життєвих сил і нездатність зараз приймати рішення. Ви намагаєтесь втекти від проблем, що виникли, але зовсім не пручається зовнішнім обставинам. Необхідністю нести свій хрест ви можете називати відсутність рішучих дій.

Можливо, ви зробили якісь дії, не дочекавшись створення для цього сприятливих умов. Результат може бути різним: або повний провал, або перемога, але те і інше - у важкій боротьбі. Будьте уважними та обережними, адже також можливе ускладнення відносин з оточенням, конфлікти, розставання.

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