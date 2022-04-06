42-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

42-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки о том, как действовать дальше.

Карты Таро изобрели много столетий тому назад. Первое известное нам письменное описание колоды датируется четырнадцатым веком, однако можно предположить, что изобретены они были гораздо раньше. Если говорить коротко, то эти карты делятся на старшие арканы и младшие, старшие арканы – 22, а младшие делятся на своеобразные масти.

Гадание на картах Таро сегодня является самым распространенным способом гадания.

Карты Таро не могут показать точное будущее, но могут озвучить своеобразные подсказки судьбы.

Что ж нас всех ждет 6 апреля 2022 в 42-й день войны.

В сегодняшнем расписании карт Таро имеет традиционные три карты, которые принадлежат младшим арканам Таро, поэтому указывают на более бытовые вещи. Также среди них есть так называемая карта двора, которая может указывать на конкретных людей.

"Паж пентаклей" означает изменения к лучшему, а также новые перспективы и возможности, благодаря которым можно укрепить свое финансовое положение.

Присутствие этой карты в расписании может предвещать хорошие новости, перспективные знакомства, получение новых знаний или новые навыки, которые в будущем помогут получать хороший доход.

Паж указывает на необходимость проанализировать, понять, разобраться в ситуации, то есть составить схему. Однако следует переоценивать значимость полученной схемы. Жизнь все равно будет гораздо сложнее и разнообразнее.

Вы должны учиться, говорит карта. Сейчас у вас недостаточно знаний, чтобы действовать. Следует разобраться в ситуации и сделать правильные выводы.

Следующая карта – тоже паж, но "Паж мечей", причем в перевернутом положении. Значение Пажа Меч таро при перевернутом положении аркана сводится к большему разочарованию в людях, но в этот раз оно будет небезосновательным. Однако вы точно знаете, что недоброжелателя можно вывести на чистую воду. После этого ситуация пойдет на лад. Излишней доверчивости сейчас не место в жизни. Кроме того, даже близким не стоит слишком много говорить о себе. Любое слово может быть использовано в целях шантажа.

Многие в мире сейчас держатся на интригах, сплетнях и обмане. Если это очередной конфликт, то он пройдет в удручающей форме.

Очередная карта в расписании – "Туз мечей", но тоже в перевернутой позиции.

Это дамоклов меч, который тяготеет над человеком и несет в себе страх. Речь идет о слабой свободе, отсутствии жизненных сил и неспособности сейчас принимать решения. Вы пытаетесь убежать от возникших проблем, но совсем не сопротивляетесь внешним обстоятельствам. Необходимостью нести свой крест вы можете называть отсутствие решительных действий.

Возможно, вы совершили какие-либо действия, не дождавшись создания для этого благоприятных условий. Результат может быть разным: либо полный провал, либо победа, но то и другое – в тяжелой борьбе. Будьте внимательны и осторожны, ведь также возможно усложнение отношений с окружающими, конфликты, расставания.

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