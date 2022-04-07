Церковный календарь на 8 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 8 апреля и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 8 апреля в церковном календаре

8 апреля Собор архангела Гавриила. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 8 апреля — Собор архангела Гавриила.

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В пятницу, 8 апреля 2022 года, Собор архангела Гавриила. Этот день посвящен архангелу, который принес хорошее известие Деве Марии о том, что скоро она станет матерью Спасителя. Поэтому его часто называют "благовестом".

Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов. Он бессмертен и бестелен духом, который служит Богу. Его имя в переводе означает "Всевышний – сила моя". Архангел Гавриил и архангел Михаил удостоены звания Архистратига.

Согласно преданию именно архангел Гавриил чаще всего передает людям вести от Господа. Он несколько раз являлся пророку Захарии, рассказывая ему о сыне Божием в человеческом теле. Некоторые родители Церкви считают, что он также был рядом с Иисусом Христом, когда тот молился в Гефсиманском саду.

На иконах архангела Гавриила часто изображают с белой лилией, ведь именно с этим цветком он явился Деве Марии, когда возвестил ей благую весть о рождении Иисуса Христа.

К 14 годам Дева Мария жила в храме. Там ее и воспитывали. В юношеские годы она должна была возвратиться к родителям и выйти замуж. Но к тому времени ее родители умерли, а сама Богородица пообещала Господу, что навсегда останется девственной. Тогда священники обручили ее с 80-летним старцем, чтобы она могла жить в его доме и дальше вести праведную жизнь.

После помолвки прошло всего 4 месяца, как к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он ей сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". А потом возвестил, что ее избрали для того, чтобы она непорочно зачала от Господа и родила Сына Божия. Для верующих Собор архангела Гавриила почти такой же большой праздник как Благовещение.

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