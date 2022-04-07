Церковний календар на 8 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 8 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 8 квітня в церковному календарі

8 квітня Собор архангела Гавриїла. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 квітня — Собор архангела Гавриїла

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У п’ятницю, 8 квітня 2022 року, Собор архангела Гавриїла. Цей день присвячений архангелу, який приніс добру звістку Діві Марії про те, що скоро вона стане матір'ю Спасителя. Через це його часто називають "благовістом".

Архангел Гавриїл - один з семи головних ангелів. Він є безсмертним та безтілесним духом, який служить Богу. Його ім'я в перекладі означає "Всевишній - сила моя". Архангел Гавриїл та архангел Михаїл удостоєні звання Архистратига.

Згідно з переказами, саме архангел Гавриїл найчастіше передає людям вісті від Господа. Він кілька разів з'являвся пророкові Захарії, розповідаючи йому про Божого сина в людському тілі. Деякі батьки Церкви вважають, що він також був поруч з Ісусом Христом, коли той молився в Гетсиманському саду.

На іконах архангела Гавриїла часто зображують з білою лілією, адже саме з цією квіткою він з'явився Діві Марії, коли сповістив їй добру звістку про народження Ісуса Христа.

До 14 років Діва Марія жила в храмі. Там же її і виховували. В юнацькі роки вона повинна була повернутися до батьків та вийти заміж. Але до того часу її батьки померли, а сама Богородиця пообіцяла Господу, що назавжди залишиться непорочною дівою. Тоді священники заручили її з 80-річним старцем, щоб вона могла жити в його домі та далі вести праведне життя.

Після заручин пройшло всього 4 місяці, як до Діви Марії явився архангел Гавриїл. Він їй сказав: "Радуйся, Благодатна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жонами". А потім сповістив, що її обрали для того, щоб вона непорочно зачала від Господа та народила Сина Божого. Для віруючих Собор архангела Гавриїла майже таке ж велике свято як Благовіщення.

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