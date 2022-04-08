Тривожний ранок у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

Тривожний ранок у Дніпрі: яка ситуація в місті та області

Кордони Дніпропетровщини надійно захищені.

Ранок п'ятниці, 8 квітня, у Дніпрі та області почався з тривог, сирени пролунали вже двічі. Однак ситуація спокійна, протягом ночі російські окупанти провокацій не здійснювали, обстрілів не було.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом ночі ворог провокацій не здійснював. Наразі в громадах області все спокійно, наші кордони надійно захищені", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі після брифінгу міського голови Бориса Філатова здійнялася паніка серед населення. Містяни масово обговорюють необхідність евакуації. ТСН.ua розбирався, чи треба виїжджати з міста.

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