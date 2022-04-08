44-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

44-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають знайти опору у цей складний час.

У середньовічній Європі з'явилася колода карт Таро, де кожній карті відповідає художній образ-таїнство, занурення в який, як стверджують містики, веде до одкровення. За задумом магів і алхіміків на той час карт мали бути зображені мовою пророчих сновидінь, інтуїтивно зрозумілих будь-якій людині. За століття з'явилося чимало колод Таро для ворожіння. Маги та езотерики користуються Таро, намагаючись дізнатися таємниці кожної карти та опанувати їхню мудрість. Все це пізнається в практиці ворожіння, або їм надходять відповіді від всесвіту, або ні.

Що ж нас усіх чекає 8 квітня 2022 року у 44-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо аж три карти Таро, які належать до так званих фігурних карт або карт двору. У більшості випадків при трактуванні таких карт вони позначають певних людей у вашому житті.

Перша карта у нашому розкладі - "Король жезлів" - це лідер, здатний повести за собою маси, що має дар переконання. Ця карта символізує покровителя. Така людина виявляє сильну завзятість у досягненні своїх цілей.

Він сильний, мудрий, сміливий, який намагається надавати допомогу людям.

Також ця карта – знак успіху у різних сферах життя. Вона обіцяє знайомства з цікавими людьми. Нудна одноманітна робота – це тимчасове явище. Потрібно налаштуватися на зміни. Вони будуть несподіваними і із «сюрпризами». Вам може пощастити, але важливо почати діяти. Приступайте до експериментів, налаштуйтеся на новизну і беретеся за складні і цікаві проєкти. Можна здійснити прорив, якщо довіритися інтуїції.

Наступна карта - це "Лицар кубків". Йдеться про готовність, не втрачаючи самовладання, переносити максимально гостру емоційну напругу та відчувати максимально сильні та глибокі почуття, щоб відчути суть життя. Витримуючи розпал пристрасті на межі можливостей психіки, людина пізнає свої справжні бажання і внутрішніх демонів, щоб узяти в них частину енергії інстинктивних потягів і підкорити волі свого «Я».

Вона з'являється, коли людину захльостують непереборні бажання, але вона розуміє, що в них суть його життя. Ці бажання, або зроблять життя людини пеклом, і вона не належатиме собі, або дадуть їй величезну внутрішню силу.

Ця карта символізує пристрасний, чуттєвий зв'язок між людьми. Ними рухає бажання, прагнення досягти єдності та гармонії у близьких відносинах, висловити це за допомогою дружби, любові, злагоди та турботи. Водночас ця карта означає можливість, яка вам випаде в найближчому майбутньому.

Остання карта сьогоднішнього розкладу - "Королева кубків"радить частіше заглядати у душу, шукати відповіді у підсвідомості, інтуїції та снах. Як порада для досягнення задуманого йдеться про те, що «вода камінь точить». Вам знадобиться терпіння, м'якість, гнучкість.

Поява цієї карти свідчить про вдалий збіг обставин, проте не варто розраховувати на грандіозні результати. Навіть маленькі перемоги принесуть чимало задоволення, але за бажання добитися чогось значущого, необхідно докласти чимало зусиль.

Шукайте безпечне, комфортне становище в ситуації, в якій ви опинилися, хоча можна з упевненістю сказати що в ній відсутні підводні камені.

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