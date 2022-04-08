Тревожное утро в Днепре: какая ситуация в городе и области

Тревожное утро в Днепре: какая ситуация в городе и области

Границы Днепропетровска надежно защищены.

Утро пятницы, 8 апреля, в Днепре и области началось с тревог, сирены прозвучали уже дважды. Однако ситуация спокойная, в течение ночи российские оккупанты провокаций не совершали, обстрелов не было.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"В течение ночи враг провокаций не совершал. Сейчас в общинах области все спокойно, наши границы надежно защищены", – написал он.

Напомним, в Днепре после брифинга городского головы Бориса Филатова поднялась паника среди населения. Горожане массово обсуждают необходимость эвакуации. ТСН.ua разбирался, нужно ли уезжать из города.

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