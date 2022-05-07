Церковный календарь на 8 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 8 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 8 мая в церковном календаре

8 мая церковь чтит память апостола евангелиста Марка. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 8 мая – день памяти апостола евангелиста Марка

В воскресенье, 8 мая 2022 года, церковь чтит память апостола евангелиста Марка.

Родился апостол Марк в Иерусалиме, был племянником апостола Варнавы и сподвижником апостола Павла. Он был основателем Церкви в Египте, а также первым епископом Александрийским. В Египте он открыл христианское училище. Много путешествовал. Марк был в Ливии и Нектополе. Там, в Африке, он исповедовал христианство. В Риме посещал апостола Павла, когда тот сидел в кандалах в тюрьме.

Вернувшись в Александрию, Марк открыто противостоял язычникам, что только разозлило их. Видя свой конец, апостол поспешил оставить после себя преемников. Ими стали епископ Анания и три пресвитера.

Во время богослужения язычники напали на Марка, свернули его, жестоко избили и бросили в тюрьму. Ночью пришел к нему Иисус Христос, чтобы избавиться от переживаний. Утром по пути в суд апостол Марк умер. Последними его словами были: " В руки Твои, Господи, отдаю дух мой! "

Церковный календарь на 8 мая: видео

Народные приметы

Слышно как кует кукушка, значит больше морозов не будет.

8 мая ясно и солнечно – лето будет жарким.

Высоко в небе видна радуга, должна быть хорошая погода.

Утром на небе кучевые облака, а вечером они становятся слоистыми – ждите грозы.

8 мая птицы летят на конопляник — хорошо уродят коноплю.

До 8 мая не зацвели яблони – урожай будет плохим.

Что нельзя делать 8 мая