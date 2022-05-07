Церковный календарь на 8 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 8 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 8 мая в церковном календаре
8 мая церковь чтит память апостола евангелиста Марка. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 8 мая – день памяти апостола евангелиста Марка
В воскресенье, 8 мая 2022 года, церковь чтит память апостола евангелиста Марка.
Родился апостол Марк в Иерусалиме, был племянником апостола Варнавы и сподвижником апостола Павла. Он был основателем Церкви в Египте, а также первым епископом Александрийским. В Египте он открыл христианское училище. Много путешествовал. Марк был в Ливии и Нектополе. Там, в Африке, он исповедовал христианство. В Риме посещал апостола Павла, когда тот сидел в кандалах в тюрьме.
Вернувшись в Александрию, Марк открыто противостоял язычникам, что только разозлило их. Видя свой конец, апостол поспешил оставить после себя преемников. Ими стали епископ Анания и три пресвитера.
Во время богослужения язычники напали на Марка, свернули его, жестоко избили и бросили в тюрьму. Ночью пришел к нему Иисус Христос, чтобы избавиться от переживаний. Утром по пути в суд апостол Марк умер. Последними его словами были: " В руки Твои, Господи, отдаю дух мой! "
Церковный календарь на 8 мая: видео
Народные приметы
- Слышно как кует кукушка, значит больше морозов не будет.
- 8 мая ясно и солнечно – лето будет жарким.
- Высоко в небе видна радуга, должна быть хорошая погода.
- Утром на небе кучевые облака, а вечером они становятся слоистыми – ждите грозы.
- 8 мая птицы летят на конопляник — хорошо уродят коноплю.
- До 8 мая не зацвели яблони – урожай будет плохим.
Что нельзя делать 8 мая
- Не стоит тратить большое количество денег.
- Не ссорьтесь с родными.
- Не рекомендуется ругаться.