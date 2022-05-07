Церковний календар на 8 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 8 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 8 травня в церковному календарі

8 травня церква вшановує пам’ять апостола євангеліста Марка. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 травня — день пам’яті апостола євангеліста Марка

У неділю, 8 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола євангеліста Марка.

Народився апостол Марк в Єрусалимі, був племінником апостола Варнави та сподвижником апостола Павла. Саме він був засновником Церкви в Єгипті, а також першим єпископом Олександрійським. В Єгипті він відкрив християнське училище. Багато подорожував. Марк був в Лівії та Нектополі. Там, в Африці, він сповідував християнство. В Римі відвідував апостола Павла, коли той сидів у кайданах в в'язниці.

Повернувшись до Олександрії, Марк відкрито протистояв язичникам, що тільки розізлило їх. Бачачи свій кінець, апостол поспішив залишити після себе наступників. Ними стали єпископ Ананія та три пресвітера.

Під час богослужіння язичники напали на Марка, скрутили його, жорстоко побили і кинули до в'язниці. Вночі прийшов до нього Ісус Христос, щоб позбавити переживань. Зранку, по дорозі до суду, апостол Марк помер. Останніми його словами були: "В руки Твої, Господи, віддаю дух мій!"

Церковний календар на 8 травня: відео

Народні прикмети

Чути як кує зозуля, значить більше морозів не буде.

8 травня ясно і сонячно - літо буде спекотним.

Високо в небі видно веселку, повинна бути гарна погода.

Вранці на небі купчасті хмари, а ввечері вони стають шаруваті - чекайте на грозу.

8 травня птахи летять на конопляник - гарно вродять коноплі.

До 8 травня не зацвіли яблуні - урожай буде поганим.

Що не можна робити 8 травня