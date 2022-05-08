8 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

8 травня 2022 року – неділя. 74-й день війни Росії проти України. 128-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

8 травня - День пам'яті і примирення. Міжнародна подія, яка несе у собі глибокий символізм. Пам'ять - ми не повинні забувати мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни. Примирення - всі країни, які брали участь у тій страшній війні, повинні примиритися. На жаль, ворог знову прийшов на територію України, а тому ми взяли до рук зброю, щоб захищати себе і своїх рідних. Однак віримо, що зовсім скоро нас чекає нова перемога. А наразі варто згадати в молитві тих, хто загинув в період 1939-1945 років.

Також 8 травня - Міжнародний день матері. Подія завжди припадає на другу неділю травня. Особлива пошана до жінок, які дарують нове життя, була ще в давні часи. Відомо, що в багатьох культурах вона знаходила своє місце в культі богині-матері. Передісторія сучасного свята досить важка та трагічна. Його започаткувала американка Енн Джарвіс, мама 13 дітей, з яких лише 4 дожили до повноліття. Вона жила в XIX столітті, коли таке не було чимось винятковим. 1858 року Енн організувала зустрічі матерів та лікарів, щоб вивчити правила гігієни, санітарії, які допомогли б зменшити кількість інфекційних захворювань у дітей. Традиція настільки прижилася, що згодом переросла у щось значно більше. Сьогодні діти обов'язково вітають своїх матерів зі святом.

А ще 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Обрали дату на честь дня народження швейцарського суспільного діяча Анрі Дюнана, який був засновником Червоного Хреста і першим лауреатом Нобелівської премії миру. Перший День Червоного Хреста відбувся 1949 року.

8 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

8 травня - день пам'яті апостола євангеліста Марка / commons.wikimedia.org

8 травня в церковному календарі – день пам'яті апостола євангеліста Марка. Апотосл від 70, знаний також як Іоанн-Марк, племінник апостола Варнави. Народився в Єрусалимі та був найближчим сподвижником апостолів Павла, Петра і Варнави. Разом з ними побував у Селевкії, а звіди вирушив до острова Кіпр. Пізніше повернувся до Єрусалиму, побував з апостолом Павлом в Римі. Був у Єгипті, де заснував Церкву.

Також саме апостол Марк поклав початок християнському училищу в Єгипті, звідки вийшли такі знамениті вчителі Церкви, як святитель Діонісій, Климент Олександрійський, святитель Григорій Чудотворець тощо. Потім Марк вирішив побувати в Африці, а саме в Лівії, Нектополі. Там він виступав з проповідями. Під час цих подорожей до нього зійшов Святий Дух і наказав йти в Олександрію, щоб навернути там язичників на християнство.

Коли апостол завершував своє богослужіння, язичники напали на нього, побили, а потім кинули до в'язниці. Там до апостола Марка зійшов сам Господь Ісус Христос, який зміцнив його дух перед стражданнями. Наступного дня розлючені люди провели Марка до суду, в дорозі він і помер. Спочатку язичники думали спалити тіло християнина, але багаття враз загасло і в небі пролунав грім. Тоді його поховали у кам'яній гробниці. На її місці 310 року побудували церкву. А 820 року мощі апостола Марка перенесли до Венеції.

Пам’ятні дати 8 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 8 травня:

1541 рік — іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкриває річку Міссісіпі та називає її Річка Святого Духа;

1847 рік — шотландський винахідник зі Стонгейвена Роберт Томсон отримує патент на гумову камеру для коліс;

1886 рік — доктор Джон Пембертон з Атланти вперше продає свій лікувальний еліксир, він мав такий попит в аптеці, що через три роки його секретну формулу було продано за 2300 доларів, а нині він відомий під назвою "Coca-Cola";

1900 рік — Андрій (Шептицький) став митрополитом Львівським;

1926 рік — відбувається перший авіапереліт над північним полюсом;

1951 рік — Іван Драч опублікував свій перший вірш;

2004 рік — німецька поліція заарештовує 18-літнього творця комп'ютерного вірусу під назвою "Sasser".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 травня

Які сьогодні іменини: Марк, Сильвестр, Станіслав, Віктор, Денис, Арсен, Михаїл, Іда.

8 травня народилися:

1901 рік — піаніст Володимир Софроницький;

1917 рік — видатний український художник-сценограф, педагог Данило Лідер;

1952 рік — доктор педагогічних наук та педагог Олег Михайличенко;

1962 рік — український письменник Олесь Ульяненко.

Погода на 8 травня

8 травня в Києві зранку ясно, але вдень небо може затягнутися хмарами, без опадів. У Львові протягом дня хмарно, без опадів. У Харкові ранкові хмари майже відразу зникнуть, без опадів. В Одесі майже весь день похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +12 вночі. У Львові +20 вдень та +9 вночі. В Харкові +19 вдень та +6 вночі. А в Одесі +17 вдень та +8 вночі.