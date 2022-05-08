8 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

8 мая 2022 – воскресенье. 74-й день войны России против Украины. 128-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 мая – День памяти и примирения. Международное событие, несущее в себе глубокий символизм. Память – мы не должны забывать миллионы людей, погибших во время Второй мировой войны. Примирение – все страны, участвовавшие в той страшной войне, должны примириться. К сожалению, враг снова пришел на территорию Украины, поэтому мы взяли в руки оружие, чтобы защищать себя и своих родных. Однако верим, что совсем скоро нас ждет новая победа. А теперь стоит вспомнить в молитве погибших в период 1939-1945 годов.

Также 8 мая — Международный день матери. Событие всегда приходится на второе воскресенье мая. Особое уважение к женщинам, дарящим новую жизнь, было еще в древние времена. Известно, что во многих культурах оно находило свое место в культе богини-матери. Предыстория современного праздника довольно трудна и трагична. Его основала американка Энн Джарвис, мама 13 детей, из которых только 4 дожили до совершеннолетия. Она жила в XIX веке, когда такое не было чем-нибудь исключительным. В 1858 году Энн организовала встречи матерей и врачей, чтобы изучить правила гигиены, санитарии, которые помогли бы уменьшить количество инфекционных заболеваний у детей. Традиция настолько прижилась, что впоследствии переросла во что-то гораздо большее. Сегодня дети обязательно поздравляют своих матерей с праздником.

А еще 8 мая — Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Выбрали дату в честь дня рождения швейцарского общественного деятеля Анри Дюнана, основателя Красного Креста и первого лауреата Нобелевской премии мира. Первый День Красного Креста состоялся в 1949 году.

8 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

8 мая – день памяти апостола евангелиста Марка / commons.wikimedia.org

8 мая в церковном календаре – день памяти апостола евангелиста Марка. Апостол от 70, известный также как Иоанн-Марк, племянник апостола Варнавы. Родился в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Павла, Петра и Варнавы. Вместе с ними побывал в Селевкии, а оттуда отправился на остров Кипр. Позже вернулся в Иерусалим, побывал с апостолом Павлом в Риме. Был в Египте, где основал Церковь.

Также именно апостол Марк положил начало христианскому училищу в Египте, откуда вышли такие знаменитые учителя Церкви, как святитель Дионисий, Климент Александрийский, святитель Григорий Чудотворец. Затем Марк решил побывать в Африке, а именно Ливии, Нектополе. Там он выступал с проповедями. Во время этих путешествий к нему сошел Святой Дух и повелел идти в Александрию, чтобы обратить там язычников в христианство.

Когда апостол завершал свое богослужение, язычники напали на него, избили, а затем бросили в тюрьму. Там к апостолу Марку сошел сам Господь Иисус Христос, укрепивший его дух перед страданиями. На следующий день разъяренные люди провели Марка в суд, в пути он и умер. Сначала язычники думали сжечь тело христианина, но костер сразу погас и в небе раздался гром. Тогда он был похоронен в каменной гробнице. На ее месте в 310 году построили церковь. А в 820 году мощи апостола Марка перенесли в Венецию.

Памятные даты 8 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 8 мая:

1541 год — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открывает реку Миссисипи и называет ее Река Святого Духа;

1847 год — шотландский изобретатель из Стонгейвена Роберт Томсон получает патент на резиновую камеру для колес;

1886 год — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продает свой лечебный эликсир, он пользовался таким спросом в аптеке, что через три года его секретная формула была продана за 2300 долларов, а ныне он известен под названием "Coca-Cola";

1900 год — Андрей (Шептицкий) стал митрополитом Львовским;

1926 год – происходит первый авиаперелет над северным полюсом;

1951 год — Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение;

2004 год – немецкая полиция арестовывает 18-летнего создателя компьютерного вируса под названием "Sasser".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 мая

Каковы сегодня именины: Марк, Сильвестр, Станислав, Виктор, Денис, Арсен, Михаил, Ида.

8 мая родились:

1901 год — пианист Владимир Софроницкий;

1917 год – выдающийся украинский художник-сценограф, педагог Даниил Лидер;

1952 год – доктор педагогических наук и педагог Олег Михайличенко;

1962 год – украинский писатель Олесь Ульяненко.

Погода на 8 мая

8 мая в Киеве с утра ясно, но днем небо может затянуться облаками, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове утренние тучи почти сразу исчезнут, без осадков. В Одессе почти весь день пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +12 ночью. Во Львове +20 днем и +9 ночью. В Харькове +19 днем и +6 ночью. А в Одессе +17 днем и +8 ночью.