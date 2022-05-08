74-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки всесвіту.

Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже майбутнє залежить тільки від наших власних дій та вчинків.

Що ж на нас усіх чекає 8 травня 2022 року, у 74-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Шістка кубків". Вас можете охопити почуття ностальгії за "старими-добрими часами". Нині, щоб рухатися далі, вам необхідно визнати свою внутрішню дитину та позитивно ставитися до життя. Не зациклюйтеся на сентиментальних спогадах. Поверніться думками у минуле, можливо, там криється підказка для вашого подальшого розвитку. Пригадайте ті часи, коли не було страхів, сумнівів у собі та помилок дорослої людини. Але не варто жити минулим. Час діяти. Виражайте себе у русі різними способами. Не забувайте, що окрім доброго ставлення до людей, ще є злість, ненависть та насилля. Потрібно сподіватися на позитив, але й не забувати про підступи інших.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Туз мечів". Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися.Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними. Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

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Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Сімка кубків". Ця карта Таро, яка представляє символічну розповідь про сферу кохання, розповідає про мрійливість, любов до своїх слабкостей та різноманіття можливостей. Вона натякає на відсутність організованості, будівництво повітряних замків, підвищені очікування, лінощі та відсутність ініціативи, заперечення неминучого, ілюзії в любові. Але водночас ця карта говорить про те, що вам все до снаги й ви отримаєте свій шматок "пирога".

ТСН.ua

Через засилля можливостей, ви не можете сконцентруватися на правильному виборі. Ви перебуваєте у полоні своїх ілюзій, зараз ви дуже ліниві та пливете за течією. Щоб виплутатися з ситуації, вам потрібно складати плани, але не відмовлятися від поклику долі. У стосунках не варто згадувати лише про свої права в любові, але й забуватися про обов'язки перед партнером.

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