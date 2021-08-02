Церковный праздник 2 августа: день святого пророка Ильи, традиции и приметы

В древности считалось, что с этого дня нельзя купаться в открытых водоемах.

2 августа — День пророка Ильи. С этого дня в Украине бывают так называемые воробьиные ночи — ночные грозы с молниями и громом. Когда идет гроза, люди стараются не подпускать к себе собак и кошек, потому что в этих животных, по народным суеверием, нечистая сила может от Ильи скрыться.

История праздника

Илья — один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене племени за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его людей было видение, что красивые мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным.

С малых лет он посвятил себя Богу, поселился в пустыне и жил в молитве и строгом посте. Тогда царем Израиля был Ахав, который призывал людей поклоняться идолам (Ваалу). Поклонницей идолопоклонства была и царица Иезавель. Между тем израильских смельчаков, которые выступали против этого был Илья. Он ревностно молился, призывал людей покаяться и поверить в Единого Бога.

Илья пришел к Ахаву и от имени Божия объявил ему: "За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве". Так и произошло. Началась страшная засуха; даже трава выгорела, и наступил голод. Илья, по воле Божией, поселился в пустыне у одного ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья.

Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город Сарепту Сидонскую к одной бедной вдовы и жить в ней. В этой вдовы, которая жила со своим сыном, осталось только одна горстка муки и немного масла. Придя в Сарепту, Илья повелел ей испечь для него лепешку и обещал, что мука и масло не будут убывать, пока не даст Господь дождя на землю. Женщина поверила пророку Божию и сделала так, как он сказал ей. Мука и масло у нее не уменьшались. Вскоре у этой вдовы сын заболел и умер. Пророк Илья трижды помолился над ним Богу, и мальчик ожил.

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с пророком Моисеем и предстал перед Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По преданию Церкви, пророк Илья будет Предтечей Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Пророку Илье молятся о даровании дождя во время засухи.

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Народные приметы

Если утром облачно, то сев должен быть ранний и можно ожидать хорошего урожая.

Если облачно в полдень — средний сев, а если вечером — сев поздний и урожай плохой.

Целый день солнечно — на недород.

Прошел Илья — жди гнилья.

На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.

До Ильи мужик купается, а с Ильей — с рекой прощается.

Что можно и что запрещено делать 2 августа

После 2 августа перестают купаться, потому что говорят "Илья воду остудил", или "До Ильи мужик купается, а с Ильи — с водой прощается". Одной из причин внезапного охлаждения воды считалось то, что Илья ездит на лошадях по небу, и от быстрого бега одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и соответственно вода холодеет.

Ко дню Ильи было принято выпекать первые хлеба из нового урожая, которыми лакомились все село.

В этот день не принято было работать, особенно в поле. Говорили, что за такой "проступок" пророк может наказать.

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