Народные приметы, обряды и обычаи 2 августа

Когда рожь созревает Илия, то онf лучше для семян.

2 августа верующие и церковь почтили память пророка Илии, обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, преподобного Авраамтия Галицкого, Чухломского, Чухломского, или Галицкой, i Абалацькой ( "Знамение", 1637) икон Божией Матери.

2 августа: церковный праздник

Илья — библейский пророк, святой.

Илья родился в Фесфии (Тесвии) Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. Имя, которое родители дали сыну (Илья означает "мощь Господня") определило всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя Богу, поселился в пустыне и жил в молитве и строгом посте.

Илья претерпел немало преследований от идолопоклонников. Иконописцы изображают Илью во время вознесения — на огненной колеснице, запряженной четверкой крылатых лошадей, едет в небеса.

2 августа: что следует делать

Перед образами во время грозы старики рекомендуют зажечь святой свечу. Считалось, что это убережет дом от грома. В день памяти святого традиционно идет дождь. Он считается благодатным, и, если умыться им, то можно исцелиться от болезней и проказы.

2 августа: народные традиции

Этот праздник очень почитается и связано с аграрной магией. Прообразом Ильи есть языческий бог Перун как покровитель грома и молний. На Херсонщине его называли "громовым праздником", или "праздником грома". С этого дня в Украине бывают так называемые "воробьиные ночи" — ночные грозы с молниями и громом.

2 августа: что нельзя делать

В этот день старались не работать, даже не ходить на охоту, боясь гнева Ильи, который может того, кто его не празднует, ударить молнией. Услышав гром, люди верили, что это "Илья едет по небу на золотой колеснице". Когда идет гроза, люди стараются не подпускать к себе собак и кошек, потому что в этих животных, по народным суеверием, нечистая сила может от Ильи скрыться. А если уж молния зажжет дом, то в старину люди даже не пытались этот пожар тушить, поскольку она якобы самим Богом воспалена, а значит, простому человеку и только ее погасить.

2 августа: украинские приметы

Когда рожь созревает Илия то она лучше для семян.

Если в этот день облака появятся рано, то в следующем году родит хлеб на ранних посевах, в обед — средних, а вечером — поздних.

Целый день солнечно — на недород.

Илия дождь ходит за и против ветра — как прикажет пророк, а после него — только по ветру.

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