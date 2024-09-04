Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Дата публикации
Просмотры
3553
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Воздушная тревога 4 сентября

Есть риск применения баллистики.

В среду 4 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Людей просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления", — уточнили в ВС ВСУ.

В настоящее время "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская

Напомним, утром 4 сентября в Киевской и Львовской областях работала ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация