Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Есть риск применения баллистики.
В среду 4 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Людей просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления", — уточнили в ВС ВСУ.
В настоящее время "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Харьковская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
Напомним, утром 4 сентября в Киевской и Львовской областях работала ПВО.
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