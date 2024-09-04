Отключение света: будут ли применяться ограничения 5 сентября

Графики будут действовать по всем регионам Украины.

Завтра, 5 сентября, в течение суток будут применяться 1 очереди отключений. Питание критической инфраструктуры не будет ограничивать.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Питание критической инфраструктуры не ограничивается

"В объемах применения ограничений возможны изменения. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях", — отметили в ведомстве.

Ранее речь шла о том, что продолжительность отключений света зимой будет зависеть от двух вещей. Во-первых, от температурного режима, который будет храниться на улице. Второй фактор – активная фаза обстрелов с российской стороны.

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