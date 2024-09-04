Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Є ризик застосування балістики.
У середу, 4 вересня, частину України охопила повітряна тривога. Людей просять перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку", - уточнили у ПС ЗСУ.
Наразі "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Харківська
- Донецька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
Нагадаємо, зранку 4 вересня у Київській та Львівській областях працювала ППО.
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