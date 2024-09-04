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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Повітряна тривога 4 вересня

Є ризик застосування балістики.

У середу, 4 вересня, частину України охопила повітряна тривога. Людей просять перебувати в укриттях. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння  з південно-східного напрямку", - уточнили у ПС ЗСУ.

Наразі "почервоніли" такі області: 

  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька 
  • Херсонська
  • Миколаївська

Нагадаємо, зранку 4 вересня у Київській та Львівській областях працювала ППО.

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